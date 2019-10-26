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HaberlerGündemSon dakika: Bahçeli: Kod adı Mazlum, asıl adı canavar

Bahçeli: Kod adı Mazlum, asıl adı canavar

MHP lideri Devlet Bahçeli, ABD başkanı Trump'ın mektubu için "çukur ve çürük" ifadelerini kullanarak "Kod adı Mazlum, asıl ismi canavar olan YPG’li teröristbaşını telefonla arayıp methiyeler düzen, bununla kalmayıp ülkesine davet eden Trump amansız ve tedavisi imkansız bir nefret ve melanet virüsüne yakalanmıştır" dedi

Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Trump'ın mektubu için "Tehdit dozu yüksek mesajlarıyla gerekse de Sayın Cumhurbaşkanımıza yazdığı çukur ve çürük mektubuyla iki ülke arasındaki ilişkilere önemli ölçüde hasar ve zarar vermiştir" ifadelerini kullanan Bahçeli, terör örgütü YPG elebaşına övgü düzülmesine tepki göstererek şunları kaydetti: 

 

"Kod adı Mazlum, asıl ismi canavar olan YPG’li teröristbaşını telefonla arayıp methiyeler düzen, bununla kalmayıp ülkesine davet eden Trump amansız ve tedavisi imkansız bir nefret ve melanet virüsüne yakalanmıştır" diye konuştu.

"Gerçekler örtülemeyecek kadar meydanda" olduğunu kaydeden Bahçeli, "Kırmızı bültenle aranan bir katilin müttefik bir ülke tarafından takdir ve taltif edilmesi ayıptır, hukuk dışılıktır, namertliktir" dedi.

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