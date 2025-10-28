Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Bahçeli: Terör bitince bahar havası gelecek | Son dakika haberleri

        Bahçeli: Terör bitince bahar havası gelecek

        MHP lideri Bahçeli, "Bölücü terör örgütünün tamamıyla son bulması ülkemize kalıcı bahar havası getirecek, bunun bölgemize de muhakkak olumlu ve kayda değer yansımaları olacaktır." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 28.10.2025 - 14:18 Güncelleme: 28.10.2025 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahçeli: Terör bitince bahar havası gelecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, "Kurtuluş mücadelemizin muhassalası ve muvaffakiyet beratı olan Cumhuriyeti’mizin 102’inci kuruluş yıldönümünü büyük bir kıvanç ve bahtiyarlıkla kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti; tarih sahnesinde tezahür eden, aralarında kopmaz bağlar bulunan, yıkılanın kurulanla eklemlendiği Türk devletler zincirinin ebediyete kadar var olacak son halkasıdır." ifadelerini kullandı.

        Bahçeli açıklamasında şunları kaydetti: "Cumhuriyetimizin ilk yüzyılı geride kalmış, ikinci yüzyılının ikinci yılına hayranlık uyandıran diriliş ruhuyla ve yüksek hedeflerin refakatiyle ulaşılmıştır.

        Önümüzde perde perde açılan Türk ve Türkiye Yüzyılının canlı, cüretkar ve cesaret dolu umutları bulunmaktadır. Bir yanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kökleşmiş, temellenmiş, yerleşmiş, devlet ve toplum hayatını ilmek ilmek örmüş göz alıcı kurumsal yapısı, diğer yanda iç barış ve huzur ortamını derinleştirip genişleten milli birlik ve kardeşliğimizin övünç duyulacak gelişmesi gücümüze güç katmaktadır.

        REKLAM

        Bu gücün mahsulü bölgesinde ve küresel arenada itibarı sivrilen ve iradesi serpilen büyük Türkiye’nin muştusu olarak belirginlik kazanmaktadır. Kaldı ki 'Terörsüz Türkiye' hedefinin gerçekleşmesiyle beraber ülkemiz ve milletimiz huzurla, istikrarla, muasır ve müreffehle pekişmiş yeni yüzyıla mühür vuracaktır. Türkiye Cumhuriyeti devleti geçmişe kıyasla bugün çok daha müessir, çok daha önü ve bahtı açık vaziyettedir.

        Karanlığa, kargaşaya, karışıklığa, kavgaya, kutuplaşmayla ihatası yapılan korku ve kaygıya teslim edilecek bir geleceğimiz, bununla mündemiç milli gerçeğimiz asla yoktur. Yeni yüzyılın ikinci yılında 'Terörsüz Türkiye' gaye ve gayretiyle ayağımıza vurulan emperyalist prangalar kırılacak, ezeli ve ebedi kardeşliğimiz ortak kader mizanında iyice billurlaşıp ayrılmaz/ayrılamaz bütün haline gelecektir. Bölücü terör örgütünün tamamıyla son bulması ülkemize kalıcı bahar havası getirecek, bunun bölgemize de muhakkak olumlu ve kayda değer yansımaları olacaktır.

        Elbette 'Terörsüz Türkiye' amacından rahatsızlık duyan, tahrik ve taciz ortamını diri tumanın çabasında olan yerli ve yabancı odakların varlığı az çok herkesin malumudur. Barış ve kardeşlikten ürken, bu nedenle fitne aşılamak için pusuda bekleyen çevrelerin açık veya gizli provokasyonlarına her zaman hazırlıklı ve tedbirli olmakta fayda vardır. Terörsüz Türkiye, Cumhuriyet’in kurucu ruhunun, kuruluş felsefesinin, Milli Mücadele yıllarında çekilen ıstırap ve çilelerden doğan milli zaferin yeni yüzyıldaki nişanesi, Türk-Kürt kardeşliğinin şahlanış timsalidir.

        REKLAM

        Cumhuriyet halka dayanan, halkla yaşayan, halkın hissiyat ve iradesiyle var olan, dahası demokrasiyle taçlanan ve gerçek anlamını kazanan yönetim demektir. Cumhuriyet aynı zamanda kimsesizlerin kimsesi, geçmişle geleceğin köprüsü, milletle devleti birleştiren, daha yerinde bir ifadeyle devleti millete hadim kılan zamanlar üstü mana ve muhtevanın müşahhas sonucudur.

        Aziz Atatürk’ün 'en büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti devleti elbette payidar olacaktır.

        Küresel şantaj ve baskı mekaniği, iç ve dış ihanet şebekesinin bitmeyen şirret oyunları milli birlik ve dayanışma azmi karşısında hükümsüz ve etkisiz kalmaya mahkumdur.

        Bunun teminatı büyük Türk milletinin hem bugünkü hem de gelecekteki asil evlatları, kahraman nesilleridir. Aynı şekilde fikri hür, vicdani hür, irfanı hür nesillerin güvencesi Cumhuriyet’in müşfik, müstesna ve müteyakkız iradi karakteridir. Türkiye Cumhuriyeti devleti; kuruluş temelini, egemenlik hak ve sınırlarını, bin yıla yaklaşan bir tarih tecrübesi ve milli değerler üzerinde inşa etmiştir.

        Cumhuriyet, bu açıdan sadece bir yönetim değişikliği veya yeni rejim ihdası değil mütemadi nitelikli bir sosyo-kültürel gelişimin, buna bağlı milletleşme sürecinin geçmişle bütünlük içindeki yeni bir aşamasıdır.

        Cumhuriyet, vatandaşlarımız arasında, eşitliği ve katılımı sağlarken, demokrasiye yönetim açısından işlev, sosyolojik olarak beşeri bir taban kazandırmıştır. Cumhuriyet, cumhurla geleceğe uzanacak, istiklal ve istikbal haklarımız hiçbir muhasım ve mütehakkim tertiple zedelenemeyecektir.

        Bu duygu ve düşüncelerle, aziz vatandaşlarımızın, büyük milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor; devletimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Milli Mücadele kahramanlarına, muhterem şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, Cumhuriyet’in ilelebet var olacağını inanmışlıkla ve kararlılıkla beyan ediyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Mağarada yakılan Gülizar'ın cinayet şüphelisi konuştu!
        Mağarada yakılan Gülizar'ın cinayet şüphelisi konuştu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        TOKİ'den uyarı
        TOKİ'den uyarı
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor