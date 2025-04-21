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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Bahçelievler'de silahlı saldırı! | Son dakika haberleri

        Bahçelievler'de silahlı saldırı!

        Bahçelievler'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 18:12 Güncelleme: 21.04.2025 - 18:12
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        Bahçelievler'de silahlı saldırı! Yaralılar var
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        İstanbul Bahçelievler'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yüzlerinde maske olan 4 kişi, sokak üzerinde bulunan Ş.E.A. (18) ve B.S'ye (17) silahla ateş açtı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği B.S. boynundan, Ş.E.A. ise başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralandıkları belirlenen 2 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Polisin kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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