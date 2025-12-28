Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "65 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 1 haftadır polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 354,5 kg uyuşturucu madde ile 647 bin 798 adet uyuşturucu hap ele geçirdik. 768 şüpheliyi yakaladık" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince; Gaziantep, Ankara, Konya, Mersin, Adana, İzmir, Samsun, Bursa, İstanbul, Kayseri, Antalya, Rize, Muğla, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Manisa, Van, Elazığ, Diyarbakır, Sakarya, Kütahya, Osmaniye, Aydın, Denizli, Yalova, Amasya, Balıkesir, Hatay, Edirne, Eskişehir, Isparta, Sivas, Mardin, Ağrı, Aksaray, Bitlis, Çorum, Kırklareli, Uşak, Erzurum, Malatya, Trabzon, Bartın, Batman, Bolu, Karaman, Adıyaman, Bingöl, Erzincan, Siirt, Ordu, Afyonkarahisar, Bayburt, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırşehir, Muş, Nevşehir, Şırnak, Tokat ve Yozgat'ta; 1.165 ekip, 2 bin 920 personel, 17 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenledik.