        Son dakika: Bakan açıkladı! Yaşa dışı bahise bir darbe daha!

        Bakan açıkladı! Yaşa dışı bahise bir darbe daha!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 42 şüpheliden 27'sinin tutuklandığını bildirdi. Yerlikaya paylaşımında, operasyonlara ilişkin görüntülere de yer verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 09:17 Güncelleme: 03.12.2025 - 09:17
        Yaşa dışı bahise bir darbe daha!
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 42 şüpheliden 27'sinin tutuklandığını bildirdi.

        DHA'nın haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde jandarma tarafından düzenlenen operasyonları sosyal medya hesabından paylaştı.

        Buna göre; şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, elde ettikleri yasa dışı geliri üçüncü kişiler tarafından açılan kripto para hesaplarıyla uluslararası hesaplara transfer ederek akladıkları, yasa dışı bahis oynayan kişilerden komisyon aldıkları tespit edildi.

        SON 1,5 YILDA 6 MİLYAR 182 MİLYON TL İŞLEM HACMİ!

        Düzenlenen operasyonlarda son 1,5 yıl içinde hesaplarında 6 milyar 182 milyon TL işlem hacmi bulunan 42 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 27'si tutuklandı, 15'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilere ait yaklaşık 203 milyon TL değerinde; 25 ev/arsa ve 25 araç ile 428 banka, 35 adet kripto hesabına el konuldu.

        #Son dakika haberler
