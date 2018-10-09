Enflasyonla Topyekün Mücadele planı toplantısı başladı. Bakan Albayrak'ın açıklamalarından önce iş dünyası ve Bankalar Birliği'nden destek açıklaması geldi.



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Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı öncesinde yaptığı konuşmada "Ekonominin finansmanı için kaynak sağlamaya devam edeceğiz" dedi.



MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da büyük hedeflerin büyük fedakârlıklar istediğini kaydetti. Kaan "Değişim için gerekli fedakârlığı göstermeyiz" dedi.



TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Enflasyonla Mücadele Programı'nın bu zor dönemden çıkış için en önemli adım olduğunu vurguladı. Bilecik "İş dünyası olarak hep birlikte bu programın başarısı için sorumluluk almaya, elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.



"50 ÜRÜNDE YÜZDE 10 İNDİRİM"



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de tohumdan sofraya kadar giden tüm zincirdeki olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çalıştıklarını vurguladı.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarından önemli satır başları;



*Enflasyonla mücadele programımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugün dünya nüfusu 7 milyar, önümüzdeki 2050 yılına baktığımızda 9 milyar olacak. Şehirleşmemiz yüzde 55, 2050'ye baktığımızda çok daha fazlasını yapacağız. Bu zor ev ödevini yapmamız lazım.

*Gıda arz güvenliği ekonominin hızlı olduğu durumlarda ön plana çıkıyor. 2 görevimiz var. Üreticiyi korumak ve tüketiciyi kollamak. İkisini de yapma yolunda ödevimizi aldık çalışıyoruz. Tohumdan sofraya tüm sorunları ortadan kaldırmanın yolunu arıyoruz. Heybeyi doldurarak geldik.

*Yaptıklarımızın üzerine neler yapabiliriz dedik. Serbest piyasa ekonomisi tabii ki işleyecek. Gıda arz güvenliğini de mutlaka sağlayacağız. Örneğin kıyma 29, kuşbaşı 31 TL'den satılıyor. Ucuz fiyattan alınıyordu, alınmaya devam edecek. Ucuz et projesi devam edecek. Çaykur bundan sonra da zam yapmayacak. Zincir marketlerde 50 üründe 2 ay yüzde 10 indirim yapacak.

*Et ve Süt Kurumu 10 üründe yüzde 10 indirim yaptı. Atatürk Orman Çiftliği 14 üründe yüzde 10 indirim yaptı. Sığ ve toz gübreyle yemde yüzde 10 indirim yapıldı.

*TMO pirinci yüzde 20-40 indirimle arasında satmaya devam edecek. Carrefour, BİM, Şok, Migros ve Metro 50 üründe iki ay süreyle yüzde 10 indirim yaptığını açıkladı.

"FİNANSMAN DESTEK PROGRAMI BAŞLATTIK"



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Fiyat artışlarını aşağıya çekmek için Finansman Destek Programı'nı başlattıklarını söyledi. Varank "İşletmelerin TL cinsinden kredilerine yüzde 14'e kadar destek veriyoruz" dedi. KOSGEB'in enflasyonla mücadelede önemli bir kurum olarak gördüklerini ifade eden Varank, KOSGEB borçlarını erteleme süresini 3 ay daha uzattıklarını söyledi. Makine ve teçhizat yatırımına yüzde 25'e kadar ilave destek sağlayacaklarını duyuran Varank, yerlileştirme programı kapsamında 1.5 milyar liralık yatırıma destek vereceklerini ifade etti.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emek verenleri enflasyon karşısında ezdirmeyeceklerini kaydetti.

15 YILIN ZİRVESİ

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Eylül ayında gıda fiyatları, ulaştırma başta olmak üzere TL'deki değer kaybının neredeyse tüm gruplarda genele yayılan artışları tetiklemesiyle yüzde 24.52 ile 15 yılın zirvesine yükselmişti.

Tüketici fiyatlarına yansımaları ve TL'deki değer kaybını daha erken yansıtması nedeniyle yakından takip edilen yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) Eylül'de yüzde 10.88 artarken yıllık artış yüzde 32.13'ten sert yükselişle yüzde 46.15'e yükselmişti.

BAKAN ALBAYRAK: EYLÜL ENFLASYONU UZMANLARI BİLE ŞAŞIRTACAK DÜZEYDE

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı anlatmak için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kürsüye gelerek konuşmasına başladı. Ticaret ve enerji bakanlarının yurtdışı ziyaretleri nedeniyle toplantıya gelemediğini belirten Bakan Albayrak'ın sözleri şöyle:

Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Türkiye, ağustos ayıyla birlikte spekülatif ataklarla karşı karşıya kalmış ve etkin bir mücadele içerisine girmiştir. Bu atakların özellikle kurda neden olduğu oynaklığa karşı ele alınan tedbirlerle spekülatif ataklar püskürtülmüştür.

Bakanlık olarak ortaya koyduğumuz aksiyon ve adımlarımız kapsamlı yeni ekonomi programı ile birlikte, piyasaların beklentileri karşılanmıştır. Oluşturulmak istenen endişe havasına izin verilmemiştir.

YEP'te ifade ettiğimiz üzere dengelenme süreci başlamıştır. Kurdaki hareket ve oynaklık geride bırakılmıştır. Kur dalgalanmalarının oluşturduğu fiyatlarda dengelenmeyi sağlamak amacımız.

SONUNDA TÜRKİYE KAZANACAK

İşte bu süreçte kurdaki hareket fiyat geçişgenliği oluşturmuş en üst beklenti ve tahminler esas alınmıştır. Eylül ayı enflasyon rakamları uzmanları da şaşırtan bir rakamda piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşti. Reel olan gerçekleşen tüm bu algıyla oluşan köpüğün neticesiyle karşı karşıya kaldı.

Normalleşmenin sağlanacağı bir sürece giriyoruz. Bizim ekonomi anlayışımızda topyekün milletçe kazanmak var. İşte büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle, el birliğiyle müreffeh bir geleceği inşa etme hedefimiz var.

Bu ortamda kar arttırma amacıyla yapılmış her girişim çok daha büyük zararları beraberinde getirecek adımlar olacak. Bunu görmemiz lazım. Tüm paydaşlarımız aynı samimiyet üzerinde taşın altına elini koymayı ülke vazifesi edindi. Ortaya güçlü bir mücadele koyacak, tüm paydaşların beraber kazandığı bir ortamı oluşturacağız.

Enflasyonla mücadele fiyat istikrarı tek başına devletin, kurumların, bakanlıkların yürütebileceği bir mesele değildir. 81 milyon omuz vermeli. İlk günden beri Enflasyonla Topyekün Mücadele adını koymamızın sebebi bu. Sonunda Türkiye kazanacak.

ENFLASYONLA MÜCADELEYE DESTEK LOGOSU HAZIRLANDI

İşsizliğin artmaması için neler yapabiliriz bunları da çalıştık. Büyük bir samimiyetle destek ve sahiplenme gördük.

Tüm firmalardan asgari yüzde 10 indirim yapmaları ve bu indirimi yıl sonuna kadar sürdürmeleri üzerine bir mütabakata vardık. Tüm firmalarımız belirlenen logo ile indirim kampanyasına destek sözü verdiler. Bu bir gönül işi.

Bugün burda büyük bir katılımla başlatacağımız belirlenen logoyla asgari yüzde 10 kampanyasını taahhüt ettiler. Bu logonun stickerlarını camlarına yapıştırarak bu mücadeleye omuz verdiklerini gösterecekler.

Bu yüzde 10 alt limit ne kadar üste çıkarlarsa destekleri o kadar artar. Yıl sonu indirim dönemi bu logoyla mücadele kapsamında hali hazırda yapılan indirimler dışında bir indirim.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZA YIL SONUNA KADAR ZAM YOK

Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak. Bekleyen KDV iadelerini hızlandıracağız, yıl sonuna kadar başvurular sonuçlandırılacak. KDV iadesi başvurusunda ilk 10 günde yüzde 50 iade yapacağız.

Bankalara yeniden yapılandırma tavsiye kararı için tekrar teşekkür ederim. 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere bankalarımız yüksek faizle kullandırılmış kredilerin faizlerinde yüzde 10 indirim yapacak.

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