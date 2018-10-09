Enflasyon sepeti
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407 ürünün fiyatı düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nda yaptığı konuşmada indirim kampanyasında enflasyon sepetindeki tüm markaların ve tüm kalemlerin bulunduğunu söyledi. TÜİK'in internet sitesine göre şubat ayında güncellenen enflasyon sepetinde 407 madde yer alıyor. İşte o kalemler:

09.10.2018 - 16:17 | Güncelleme:  

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na katılan firmalar yıl başına kadar asgari yüzde 10 indirim uygulayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Firmalarla, iş dünyası temsilcileriyle birebir görüşmeler yaptık, destek aldık, tüm firmalardan asgari yüzde 10 indirim yapmaları ve yıl sonuna kadar sürdürmeleri için anlaştık" dedi.

Bakan Albayrak, indirim kampanyasında enflasyon sepetindeki tüm markaların ve tüm kalemlerin bulunduğunu söyledi.  Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) internet sitesine göre şubat ayında güncellenen enflasyon sepetinde 407 madde yer alıyor. Bu maddeler arasında taze meyve-sebze, futbol maçına giriş ücreti, LPG-tüp gaz, otopark ücreti, altın fiyatları,  kira ve benzin de yer alıyor.

EN FAZLA  44 ÜRÜNÜN FİYATI ARTMIŞTI

Yıllık fiyat artışlarına bakıldığında fiyatı en fazla artan ve dolayısı ile indirimin en çok hissedileceği 44 ürün olduğu görülüyor.  Fiyatı yüzde 100'ü aşan ürünlerin başında yüzde 192 artış ile uçak biletinin geldiği görülüyor. Benzin fiyatlarının artması ile havayolu şirketlerinin fiyat artışına gitmeleri bu durumu anlaşılır kılsa da bu kadar yüksek fiyat tırmanışı dikkat çekiyor. İkinci sırada karpuz geliyor, karpuzda yıllık zam yüzde 119 düzeyinde. Yine fiyatı döviz kuruna bağlı olan kombi ve ardından gelen domates de fiyatını katlayan ürünlerden. Yıllık fiyat artış hızı yüzde 50 ile 100 arasında bulunanların lideri ise yazım ve çizim kağıtları oldu. Çocukların resim defterleri ve normal A4 kağıtlardaki bu artış zaten bir süredir gündemdeydi. gıda ürünlerinden salatalık, salça, soğan, kavun, bebek maması, patates, üzüm, patlıcan, yumurta, biber ve şeftalide yıllık zam yüzde 50'nin üstünde oldu. 

Vatandaşın en çok kullandığı otomobil fiyatları yüzde 61 tırmanırken, çamaşır makinesi, ocak fırın, masa sandalye, elektrikli ev aletlerinde ise vatandaşın cebinden çıkan para yüzde 60 ile 80 arasında yükseldi. Buzdolabı, kanepe, sehpa, perde, bulaşık makinesinde artışların yüksek olması vatandaşın enflasyonu daha yüksek hissetmesini sağladı.

İşte enflasyon sepetinde yer alan maddeler:

Gıda ve Alkolsüz İçecekler
Pirinç
Buğday Unu
Bebek Maması (Toz Karışım)
Bulgur
Ekmek
Bisküvi
Kraker
Gofret
Pasta
Kek
Baklava
Ekmek Hamuru (Yufka)
Makarna
Şehriye
Tahıl Gevreği
Dana Eti
Kuzu Eti
Tavuk Eti
Sakatat
Sucuk
Sosis
Salam
Balık
Süt
Yoğurt
Beyaz Peynir
Kaşar Peyniri
Tulum Peyniri
Krem Peynir
Yumurta
Tereyağı (Kahvaltılık)
Margarin
Zeytinyağı
Ayçiçek Yağı
Mısırözü Yağı
Portakal
Üzüm
Armut
Ayva
Çilek
Elma
Erik
Karpuz
Kavun
Kayısı
Kiraz
Kivi
Limon
Mandalina
Muz
Nar
Şeftali
Badem İçi
Ceviz İçi
Fındık İçi
Antep Fıstığı
Yer Fıstığı
Leblebi
Ay Çekirdeği
Kabak Çekirdeği
Kuru Üzüm
Kuru Kayısı
Çarliston Biber
Dolmalık Biber
Sivri Biber
Domates
Taze Fasulye
Havuç
Ispanak
Kabak
Karnabahar
Kuru Soğan
Beyaz Lahana
Kırmızı Lahana
Mantar
Marul
Maydanoz
Patlıcan
Pırasa
Salatalık
Sarımsak
Kırmızı Turp
Yeşil Soğan
Patates
Kuru Fasulye
Nohut
Mercimek
Diğer Bakliyat (Kuru Barbunya)
Konserveler
Salça
Zeytin
Cipsler
Toz Şeker
Kesme Şeker
Reçel
Bal
Pekmez
Tahin Helvası
Çikolata Tablet
Çikolata Krem
Lokum
Sakız
Kağıtlı Şeker
Dondurma
Baharat
Tuz
Kabartma Maddeleri
Sirke
Ketçap
Mayonez
Tahin
Hazır Çorbalar
Hazır Pakette Toz Tatlılar (Puding)
Kahve
Hazır Kahve
Çay
Poşet Bitki ve Meyve Çayı
Kakao
Kakaolu İçecekler Toz
Su
Maden Suyu ve Sodası
Gazoz Meyveli
Kola
Soğuk Çay
Ayran 
Meyve Suyu
Alkollü İçecekler ve Tütün
Rakı
Viski
Şarap
Bira
Sigaralar
Giyim ve Ayakkabı    
Pamuklu Kumaş
Karışım Kumaşlar
Kaban Yünlü (Erkek için)
Erkek Mont
Takım Elbise (Erkek için)
Ceket (Erkek için)
Pantolon (Erkek için)
Kazak (Erkek için)
Gömlek (Erkek için)
Sweatshirt (Erkek için)
Tişört (Erkek için)
Eşofman (Erkek için)
Pijama (Erkek için)
İç Çamaşırı (Erkek için)
Çorap (Erkek için)
Pardösü (Kadın için)
Kaban (Kadın için)
Kadın Elbise (Tek Parça)
Ceket (Kadın için)
Etek 
Pantolon (Kadın için)
Hırka (Kadın için)
Kazak (Kadın için)
Gömlek (Kadın için)
Tişört (Kadın için)
Eşofman (Kadın için)
Pijama (Kadın için)
İç Çamaşırı (Kadın için)
Çorap (Kadın için)
Kaban Anorak Tipi (Çocuk için)
Pantolon (Çocuk için)
Kazak (Çocuk için)
Gömlek (Çocuk için)
Sweatshirt (Çocuk için)
Tişört (Çocuk için)
Eşofman (Çocuk için)
Pijama (Çocuk için)
İç çamaşırı (Çocuk için)
Çorap (Çocuk için)
Bebek Tulumu
Bebek Pijaması
Bebek İç Çamaşırı
Örgü Yünü
Kravat
Kemer
Eşarp
Giysi Tamir Ücretleri
Kuru Temizleme Ücreti
Ayakkabı (Erkek için)
Bot (Erkek için)
Spor Ayakkabısı (Erkek için)
Ayakkabı (Kadın için)
Bot (Kadın için)
Spor Ayakkabısı (Kadın için)
Terlik (Kadın için)
Ayakkabı (Çocuk için)
Bot (Çocuk için)
Spor Ayakkabısı (Çocuk için)
Ayakkabı Tamiri (Erkek)
Ayakkabı Tamiri (Kadın)
Konut
Kiracı Tarafından Ödenen Gerçek Kira
Badana ve Boya Malzemeleri
Yer ve Duvar Döşemesi (Fayans)
Pencere (PVC)
Sıhhi Techizat Malzemeleri (Musluk)
Su Faturası
Elektrik Ücreti
Doğalgaz
Doğalgaz Abonman Ücreti
Tüp Gaz
Kömür Ücreti
Odun Ücreti
Ev Eşyası
Tek Masa
Tek Sandalye
Yatak Odası Takımı
Yatak (Tek Kişilik)
Yatak (Çift Kişilik)
Yatak Bazası
Genç Odası Takımı
Oturma Odası Takımı
Yemek Odası Takımı
Kanepe
Sehpa
Halı
Perde
Stor Perde
Tül
Yatak Örtüsü
Yorgan
Battaniye
Pike Takımı
Nevresim Takımı
Yastık
Havlu
Normal Buzdolabı
No-Frost Buzdolabı
Derin Dondurucu
Çamaşır Makinesi
Bulaşık Makinesi
Fırın
Set Üstü Ocak
Fırınlı Ocaklar
Klima
Soba
Şofben
Kombi
Aspiratör
Elektrikli Süpürge
Elektrikli Kesici vb. Aletler (Blender)
Elektrikli Küçük Ev Aletleri (Tost Makinası)
Sıcak İçecek Makinaları
Ütü
Ev Aletlerinin Tamiri (Malzeme ve İşçilik)
Cam Ev Eşyası
Porselen Ev Eşyası
Çelik Çatal, Kaşık, Bıçak vb.
Çelik Mutfak Eşyaları
Teflon Mutfak Eşyaları
Plastik Ev-Mutfak Eşyaları
Diğer Elektriksiz Ev Aletleri
Pil
Ampul
Kapı Aksesuarlar (Anahtar, Kilit)
Soba Aksesuar ve Malzemeleri
Çamaşır İçin Temizlik ve Bakım Ürünleri
Bulaşık İçin Temizlik ve Bakım Ürünleri
Hijyenik Zeminler İçin Temizlik ve Bakım Ürünleri
Her Türlü Ev Temizlik Aletleri
Bulaşık Bezleri
Saklama ve Muhafaza Malzemeleri
Kağıt Sofra Malzemeleri
Gündelikçi Ücreti
Halı ve Kilim Temizleme
Sağlık
İlaçlar
Diğer Sağlık Ürünleri
Numaralı Gözlük Cam ve Çerçevesi
Kontakt Lens
Sağlık İle İlgili Araç Gereçler (Tansiyon Aleti)
Uzman Doktor Muayene Ücreti
Diş Çekme Ücreti
Diş Dolgu Ücreti
Röntgen Ücreti
Ultrason Ücreti
Emar Ücreti
Labaratuvar Tahlil Ücretleri
Hastane Yatak Ücreti
Ameliyat Ücreti
Doğum Ücreti (Normal Doğum)
Doğum Ücreti (Sezaryen)
Ulaştırma
Otomobil (Dizel)
Otomobil (Benzinli)
Motorsiklet
Bisiklet
Araç Yedek Parça ve Ekipmanları
Araba İle İlgili, Temizlik ve Bakım Ürünleri
Benzin
LPG Dolum Ücreti
Mazot
Motor Yağları
Araçların  Tamirine ve Bakımına Ödenen Ücretler (Malzeme ve işçilik)
Araçların  Tamirine ve Bakımına Ödenen Ücretler (işçilik)
Araba Kiralama Ücreti
Otopark Ücreti
Otoban Geçiş Ücreti
Köprü Geçiş Ücreti
Sürücü Eğitim Kurs Ücreti
Tren Ücreti Banliyo
Metro Ücreti
Tramvay Ücreti
Tren Ücreti (Şehirlerarası)
Belediye Otobüs Ücreti
Dolmuş Ücreti
Servis Ücreti
Taksi Ücreti
Şehirlerarası Otobüs Ücreti 
Uçak Bileti Ücreti
Vapur Ücreti Şehir Hatları
Kargo Gönderme Ücreti
Nakliye Ücreti (Şehiriçi)
Haberleşme
Koli Gönderme Ücreti
Telefon Ekipmanları (Cep Telefonu)
Telefon Yedek Parçaları (SIM kart, Batarya)
Telefon Onarımı
Telefon Görüşme Ücreti 
Cep Telefonu Görüşme Ücreti
Telefon Aboneliğine İlişkin Hizmetler
İnternet Ücreti
Eğlence ve Kültür
Televizyon
Fotoğraf Makinesi
Bilgisayar
Bilgisayar Ekipmanları
Tablet (Bilgisayar)
Görsel İşitsel Veri İşleme Araçları Tamiri (Malzeme ve İşçilik)
Görsel, İşitsel Veri İşleme Araçları (İşçilik Ücreti)
Müzik Aletleri (Flüt)
Oyuncak
Oyun Konsulu
Sporla İlgili Aletler (Futbol Topu)
Veteriner Ücreti
Spor Müsabakalarına Giriş Ücreti
Sportif Faaliyetler İçin Yapılan Ödemeler
Resim Çektirme Ücreti
Kablo Özel Yayın Hizmetleri
Sinema
Tiyatro
Diğer Kültürel Faaliyetler (Internet Kafe)
Şans Oyunları
Çocuk Kitapları
Test Kitabı
Diğer Kitaplar (Edebi Kitaplar)
Gazeteler
Magazinler ve Dergiler
Okul Defteri
Kalem
Resim Boyaları
Yazım ve Çizim Kağıtları
Diğer Kırtasiye Malzemeleri 
Yurtiçi Haftasonu Turları
Yurtiçi Bir Hafta ve Daha Fazla Süreli Turlar
Yurt Dışı Bir Hafta ve Daha Fazla Süreli Turlar
Hacca Gidiş Ücreti
Umreye Gidiş Ücreti
Eğitim 
Anaokul Ücreti
Özel İlköğretim Ücreti
Özel Lise Ücreti
Özel Üniversite Ücreti
Üniversite Katkı Payı
Düzeyi Belirlenemeyen Eğitim Programları
Lokanta ve Oteller
Çorbalar
Hazır Yemekler (Pilav, Kuru Fasulye)
Kebaplar
Pideler
Çiğ Köfte
Ekmekarası Yiyecekler (Döner)
Burgerler
Pizza
Pastane Ürünleri
Hamur Tatlıları
Sıcak İçecekler
Kola
Ayran
Alkollü İçkiler
Otel Ücreti
Yurt Ücretİ
Çeşitli Mal ve Hizmetler
Erkek Berberi
Kadın Berberi
Kişisel Bakım Hizmetleri (Kadın İçin)
Elektrikli Saç Bakım Aletleri
Traş Malzemeleri
Ağız ve Diş Bakımı Ürünleri
Tuvalet ve Güzellik Sabunu
Sabun
Parfümler
Deodorantlar
Misafir Kolonyası
Cilt ve Vücut Ürünleri
Makyaj Malzemeleri
Saç Bakım Ürünleri
Tuvalet Kağıdı
Mendil
Bebek Bezi
Hijyenik Kadın Bağı
Mücevher (Altın)
Seyahat Malzemeleri
Okul Çantası
Şemsiye
Bebek Arabası ve Oto Koltuğu
Kreş ve Gündüz Bakım Evleri
Yangın, Hırsızlık ve Diğer Afetler İçin Sigorta
Sağlık Sigortası
Kasko ve Zorunlu Trafik Sigortası
Banka ile Para Havale Ücreti
Resmi Evraklarla İlgili Hizmetler
Ulaşım Araçları ile İlgili Hizmetler
Avukatlık Ücreti
Dökümantasyon İçin Ödenen Ücretler
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Yorumlar 10
  • Misafir 1 dakika önce
    Reel enflasyon P'dir. Geçen sene bu zamanlar aldığınız hangi şeyi aynı fiyata yada zamlı alabiliyorsunuz.
  • Misafir 2 dakika önce
    Milletçe çok mutlu olduk % 100 artmış olan ürünler % 10 düşecekmiş haydi millet alışverişe 3 ayda 3 defa zam gelen elektrik doğal gaz yıl sonuna kadar zam yokmuş oh içim rahatladı
  • Misafir 2 dakika önce
    Benim gibi yapın enflasyon %0 çıkıyor. Sadece kuru ekmek yiyin.2 yıldır zam yok.
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