Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na katılan firmalar yıl başına kadar asgari yüzde 10 indirim uygulayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Firmalarla, iş dünyası temsilcileriyle birebir görüşmeler yaptık, destek aldık, tüm firmalardan asgari yüzde 10 indirim yapmaları ve yıl sonuna kadar sürdürmeleri için anlaştık" dedi.

Bakan Albayrak, indirim kampanyasında enflasyon sepetindeki tüm markaların ve tüm kalemlerin bulunduğunu söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) internet sitesine göre şubat ayında güncellenen enflasyon sepetinde 407 madde yer alıyor. Bu maddeler arasında taze meyve-sebze, futbol maçına giriş ücreti, LPG-tüp gaz, otopark ücreti, altın fiyatları, kira ve benzin de yer alıyor.

EN FAZLA 44 ÜRÜNÜN FİYATI ARTMIŞTI



Yıllık fiyat artışlarına bakıldığında fiyatı en fazla artan ve dolayısı ile indirimin en çok hissedileceği 44 ürün olduğu görülüyor. Fiyatı yüzde 100'ü aşan ürünlerin başında yüzde 192 artış ile uçak biletinin geldiği görülüyor. Benzin fiyatlarının artması ile havayolu şirketlerinin fiyat artışına gitmeleri bu durumu anlaşılır kılsa da bu kadar yüksek fiyat tırmanışı dikkat çekiyor. İkinci sırada karpuz geliyor, karpuzda yıllık zam yüzde 119 düzeyinde. Yine fiyatı döviz kuruna bağlı olan kombi ve ardından gelen domates de fiyatını katlayan ürünlerden. Yıllık fiyat artış hızı yüzde 50 ile 100 arasında bulunanların lideri ise yazım ve çizim kağıtları oldu. Çocukların resim defterleri ve normal A4 kağıtlardaki bu artış zaten bir süredir gündemdeydi. gıda ürünlerinden salatalık, salça, soğan, kavun, bebek maması, patates, üzüm, patlıcan, yumurta, biber ve şeftalide yıllık zam yüzde 50'nin üstünde oldu.

Vatandaşın en çok kullandığı otomobil fiyatları yüzde 61 tırmanırken, çamaşır makinesi, ocak fırın, masa sandalye, elektrikli ev aletlerinde ise vatandaşın cebinden çıkan para yüzde 60 ile 80 arasında yükseldi. Buzdolabı, kanepe, sehpa, perde, bulaşık makinesinde artışların yüksek olması vatandaşın enflasyonu daha yüksek hissetmesini sağladı.

İşte enflasyon sepetinde yer alan maddeler:

Gıda ve Alkolsüz İçecekler Pirinç Buğday Unu Bebek Maması (Toz Karışım) Bulgur Ekmek Bisküvi Kraker Gofret Pasta Kek Baklava Ekmek Hamuru (Yufka) Makarna Şehriye Tahıl Gevreği Dana Eti Kuzu Eti Tavuk Eti Sakatat Sucuk Sosis Salam Balık Süt Yoğurt Beyaz Peynir Kaşar Peyniri Tulum Peyniri Krem Peynir Yumurta Tereyağı (Kahvaltılık) Margarin Zeytinyağı Ayçiçek Yağı Mısırözü Yağı Portakal Üzüm Armut Ayva Çilek Elma Erik Karpuz Kavun Kayısı Kiraz Kivi Limon Mandalina Muz Nar Şeftali Badem İçi Ceviz İçi Fındık İçi Antep Fıstığı Yer Fıstığı Leblebi Ay Çekirdeği Kabak Çekirdeği Kuru Üzüm Kuru Kayısı Çarliston Biber Dolmalık Biber Sivri Biber Domates Taze Fasulye Havuç Ispanak Kabak Karnabahar Kuru Soğan Beyaz Lahana Kırmızı Lahana Mantar Marul Maydanoz Patlıcan Pırasa Salatalık Sarımsak Kırmızı Turp Yeşil Soğan Patates Kuru Fasulye Nohut Mercimek Diğer Bakliyat (Kuru Barbunya) Konserveler Salça Zeytin Cipsler Toz Şeker Kesme Şeker Reçel Bal Pekmez Tahin Helvası Çikolata Tablet Çikolata Krem Lokum Sakız Kağıtlı Şeker Dondurma Baharat Tuz Kabartma Maddeleri Sirke Ketçap Mayonez Tahin Hazır Çorbalar Hazır Pakette Toz Tatlılar (Puding) Kahve Hazır Kahve Çay Poşet Bitki ve Meyve Çayı Kakao Kakaolu İçecekler Toz Su Maden Suyu ve Sodası Gazoz Meyveli Kola Soğuk Çay Ayran Meyve Suyu Alkollü İçecekler ve Tütün Rakı Viski Şarap Bira Sigaralar Giyim ve Ayakkabı Pamuklu Kumaş Karışım Kumaşlar Kaban Yünlü (Erkek için) Erkek Mont Takım Elbise (Erkek için) Ceket (Erkek için) Pantolon (Erkek için) Kazak (Erkek için) Gömlek (Erkek için) Sweatshirt (Erkek için) Tişört (Erkek için) Eşofman (Erkek için) Pijama (Erkek için) İç Çamaşırı (Erkek için) Çorap (Erkek için) Pardösü (Kadın için) Kaban (Kadın için) Kadın Elbise (Tek Parça) Ceket (Kadın için) Etek Pantolon (Kadın için) Hırka (Kadın için) Kazak (Kadın için) Gömlek (Kadın için) Tişört (Kadın için) Eşofman (Kadın için) Pijama (Kadın için) İç Çamaşırı (Kadın için) Çorap (Kadın için) Kaban Anorak Tipi (Çocuk için) Pantolon (Çocuk için) Kazak (Çocuk için) Gömlek (Çocuk için) Sweatshirt (Çocuk için) Tişört (Çocuk için) Eşofman (Çocuk için) Pijama (Çocuk için) İç çamaşırı (Çocuk için) Çorap (Çocuk için) Bebek Tulumu Bebek Pijaması Bebek İç Çamaşırı Örgü Yünü Kravat Kemer Eşarp Giysi Tamir Ücretleri Kuru Temizleme Ücreti Ayakkabı (Erkek için) Bot (Erkek için) Spor Ayakkabısı (Erkek için) Ayakkabı (Kadın için) Bot (Kadın için) Spor Ayakkabısı (Kadın için) Terlik (Kadın için) Ayakkabı (Çocuk için) Bot (Çocuk için) Spor Ayakkabısı (Çocuk için) Ayakkabı Tamiri (Erkek) Ayakkabı Tamiri (Kadın) Konut Kiracı Tarafından Ödenen Gerçek Kira Badana ve Boya Malzemeleri Yer ve Duvar Döşemesi (Fayans) Pencere (PVC) Sıhhi Techizat Malzemeleri (Musluk) Su Faturası Elektrik Ücreti Doğalgaz Doğalgaz Abonman Ücreti Tüp Gaz Kömür Ücreti Odun Ücreti Ev Eşyası Tek Masa Tek Sandalye Yatak Odası Takımı Yatak (Tek Kişilik) Yatak (Çift Kişilik) Yatak Bazası Genç Odası Takımı Oturma Odası Takımı Yemek Odası Takımı Kanepe Sehpa Halı Perde Stor Perde Tül Yatak Örtüsü Yorgan Battaniye Pike Takımı Nevresim Takımı Yastık Havlu Normal Buzdolabı No-Frost Buzdolabı Derin Dondurucu Çamaşır Makinesi Bulaşık Makinesi Fırın Set Üstü Ocak Fırınlı Ocaklar Klima Soba Şofben Kombi Aspiratör Elektrikli Süpürge Elektrikli Kesici vb. Aletler (Blender) Elektrikli Küçük Ev Aletleri (Tost Makinası) Sıcak İçecek Makinaları Ütü Ev Aletlerinin Tamiri (Malzeme ve İşçilik) Cam Ev Eşyası Porselen Ev Eşyası Çelik Çatal, Kaşık, Bıçak vb. Çelik Mutfak Eşyaları Teflon Mutfak Eşyaları Plastik Ev-Mutfak Eşyaları Diğer Elektriksiz Ev Aletleri Pil Ampul Kapı Aksesuarlar (Anahtar, Kilit) Soba Aksesuar ve Malzemeleri Çamaşır İçin Temizlik ve Bakım Ürünleri Bulaşık İçin Temizlik ve Bakım Ürünleri Hijyenik Zeminler İçin Temizlik ve Bakım Ürünleri Her Türlü Ev Temizlik Aletleri Bulaşık Bezleri Saklama ve Muhafaza Malzemeleri Kağıt Sofra Malzemeleri Gündelikçi Ücreti Halı ve Kilim Temizleme Sağlık İlaçlar Diğer Sağlık Ürünleri Numaralı Gözlük Cam ve Çerçevesi Kontakt Lens Sağlık İle İlgili Araç Gereçler (Tansiyon Aleti) Uzman Doktor Muayene Ücreti Diş Çekme Ücreti Diş Dolgu Ücreti Röntgen Ücreti Ultrason Ücreti Emar Ücreti Labaratuvar Tahlil Ücretleri Hastane Yatak Ücreti Ameliyat Ücreti Doğum Ücreti (Normal Doğum) Doğum Ücreti (Sezaryen) Ulaştırma Otomobil (Dizel) Otomobil (Benzinli) Motorsiklet Bisiklet Araç Yedek Parça ve Ekipmanları Araba İle İlgili, Temizlik ve Bakım Ürünleri Benzin LPG Dolum Ücreti Mazot Motor Yağları Araçların Tamirine ve Bakımına Ödenen Ücretler (Malzeme ve işçilik) Araçların Tamirine ve Bakımına Ödenen Ücretler (işçilik) Araba Kiralama Ücreti Otopark Ücreti Otoban Geçiş Ücreti Köprü Geçiş Ücreti Sürücü Eğitim Kurs Ücreti Tren Ücreti Banliyo Metro Ücreti Tramvay Ücreti Tren Ücreti (Şehirlerarası) Belediye Otobüs Ücreti Dolmuş Ücreti Servis Ücreti Taksi Ücreti Şehirlerarası Otobüs Ücreti Uçak Bileti Ücreti Vapur Ücreti Şehir Hatları Kargo Gönderme Ücreti Nakliye Ücreti (Şehiriçi) Haberleşme Koli Gönderme Ücreti Telefon Ekipmanları (Cep Telefonu) Telefon Yedek Parçaları (SIM kart, Batarya) Telefon Onarımı Telefon Görüşme Ücreti Cep Telefonu Görüşme Ücreti Telefon Aboneliğine İlişkin Hizmetler İnternet Ücreti Eğlence ve Kültür Televizyon Fotoğraf Makinesi Bilgisayar Bilgisayar Ekipmanları Tablet (Bilgisayar) Görsel İşitsel Veri İşleme Araçları Tamiri (Malzeme ve İşçilik) Görsel, İşitsel Veri İşleme Araçları (İşçilik Ücreti) Müzik Aletleri (Flüt) Oyuncak Oyun Konsulu Sporla İlgili Aletler (Futbol Topu) Veteriner Ücreti Spor Müsabakalarına Giriş Ücreti Sportif Faaliyetler İçin Yapılan Ödemeler Resim Çektirme Ücreti Kablo Özel Yayın Hizmetleri Sinema Tiyatro Diğer Kültürel Faaliyetler (Internet Kafe) Şans Oyunları Çocuk Kitapları Test Kitabı Diğer Kitaplar (Edebi Kitaplar) Gazeteler Magazinler ve Dergiler Okul Defteri Kalem Resim Boyaları Yazım ve Çizim Kağıtları Diğer Kırtasiye Malzemeleri Yurtiçi Haftasonu Turları Yurtiçi Bir Hafta ve Daha Fazla Süreli Turlar Yurt Dışı Bir Hafta ve Daha Fazla Süreli Turlar Hacca Gidiş Ücreti Umreye Gidiş Ücreti Eğitim Anaokul Ücreti Özel İlköğretim Ücreti Özel Lise Ücreti Özel Üniversite Ücreti Üniversite Katkı Payı Düzeyi Belirlenemeyen Eğitim Programları Lokanta ve Oteller Çorbalar Hazır Yemekler (Pilav, Kuru Fasulye) Kebaplar Pideler Çiğ Köfte Ekmekarası Yiyecekler (Döner) Burgerler Pizza Pastane Ürünleri Hamur Tatlıları Sıcak İçecekler Kola Ayran Alkollü İçkiler Otel Ücreti Yurt Ücretİ Çeşitli Mal ve Hizmetler Erkek Berberi Kadın Berberi Kişisel Bakım Hizmetleri (Kadın İçin) Elektrikli Saç Bakım Aletleri Traş Malzemeleri Ağız ve Diş Bakımı Ürünleri Tuvalet ve Güzellik Sabunu Sabun Parfümler Deodorantlar Misafir Kolonyası Cilt ve Vücut Ürünleri Makyaj Malzemeleri Saç Bakım Ürünleri Tuvalet Kağıdı Mendil Bebek Bezi Hijyenik Kadın Bağı Mücevher (Altın) Seyahat Malzemeleri Okul Çantası Şemsiye Bebek Arabası ve Oto Koltuğu Kreş ve Gündüz Bakım Evleri Yangın, Hırsızlık ve Diğer Afetler İçin Sigorta Sağlık Sigortası Kasko ve Zorunlu Trafik Sigortası Banka ile Para Havale Ücreti Resmi Evraklarla İlgili Hizmetler Ulaşım Araçları ile İlgili Hizmetler Avukatlık Ücreti Dökümantasyon İçin Ödenen Ücretler

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