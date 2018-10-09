|Gıda ve Alkolsüz İçecekler
|Pirinç
|Buğday Unu
|Bebek Maması (Toz Karışım)
|Bulgur
|Ekmek
|Bisküvi
|Kraker
|Gofret
|Pasta
|Kek
|Baklava
|Ekmek Hamuru (Yufka)
|Makarna
|Şehriye
|Tahıl Gevreği
|Dana Eti
|Kuzu Eti
|Tavuk Eti
|Sakatat
|Sucuk
|Sosis
|Salam
|Balık
|Süt
|Yoğurt
|Beyaz Peynir
|Kaşar Peyniri
|Tulum Peyniri
|Krem Peynir
|Yumurta
|Tereyağı (Kahvaltılık)
|Margarin
|Zeytinyağı
|Ayçiçek Yağı
|Mısırözü Yağı
|Portakal
|Üzüm
|Armut
|Ayva
|Çilek
|Elma
|Erik
|Karpuz
|Kavun
|Kayısı
|Kiraz
|Kivi
|Limon
|Mandalina
|Muz
|Nar
|Şeftali
|Badem İçi
|Ceviz İçi
|Fındık İçi
|Antep Fıstığı
|Yer Fıstığı
|Leblebi
|Ay Çekirdeği
|Kabak Çekirdeği
|Kuru Üzüm
|Kuru Kayısı
|Çarliston Biber
|Dolmalık Biber
|Sivri Biber
|Domates
|Taze Fasulye
|Havuç
|Ispanak
|Kabak
|Karnabahar
|Kuru Soğan
|Beyaz Lahana
|Kırmızı Lahana
|Mantar
|Marul
|Maydanoz
|Patlıcan
|Pırasa
|Salatalık
|Sarımsak
|Kırmızı Turp
|Yeşil Soğan
|Patates
|Kuru Fasulye
|Nohut
|Mercimek
|Diğer Bakliyat (Kuru Barbunya)
|Konserveler
|Salça
|Zeytin
|Cipsler
|Toz Şeker
|Kesme Şeker
|Reçel
|Bal
|Pekmez
|Tahin Helvası
|Çikolata Tablet
|Çikolata Krem
|Lokum
|Sakız
|Kağıtlı Şeker
|Dondurma
|Baharat
|Tuz
|Kabartma Maddeleri
|Sirke
|Ketçap
|Mayonez
|Tahin
|Hazır Çorbalar
|Hazır Pakette Toz Tatlılar (Puding)
|Kahve
|Hazır Kahve
|Çay
|Poşet Bitki ve Meyve Çayı
|Kakao
|Kakaolu İçecekler Toz
|Su
|Maden Suyu ve Sodası
|Gazoz Meyveli
|Kola
|Soğuk Çay
|Ayran
|Meyve Suyu
|Alkollü İçecekler ve Tütün
|Rakı
|Viski
|Şarap
|Bira
|Sigaralar
|Giyim ve Ayakkabı
|Pamuklu Kumaş
|Karışım Kumaşlar
|Kaban Yünlü (Erkek için)
|Erkek Mont
|Takım Elbise (Erkek için)
|Ceket (Erkek için)
|Pantolon (Erkek için)
|Kazak (Erkek için)
|Gömlek (Erkek için)
|Sweatshirt (Erkek için)
|Tişört (Erkek için)
|Eşofman (Erkek için)
|Pijama (Erkek için)
|İç Çamaşırı (Erkek için)
|Çorap (Erkek için)
|Pardösü (Kadın için)
|Kaban (Kadın için)
|Kadın Elbise (Tek Parça)
|Ceket (Kadın için)
|Etek
|Pantolon (Kadın için)
|Hırka (Kadın için)
|Kazak (Kadın için)
|Gömlek (Kadın için)
|Tişört (Kadın için)
|Eşofman (Kadın için)
|Pijama (Kadın için)
|İç Çamaşırı (Kadın için)
|Çorap (Kadın için)
|Kaban Anorak Tipi (Çocuk için)
|Pantolon (Çocuk için)
|Kazak (Çocuk için)
|Gömlek (Çocuk için)
|Sweatshirt (Çocuk için)
|Tişört (Çocuk için)
|Eşofman (Çocuk için)
|Pijama (Çocuk için)
|İç çamaşırı (Çocuk için)
|Çorap (Çocuk için)
|Bebek Tulumu
|Bebek Pijaması
|Bebek İç Çamaşırı
|Örgü Yünü
|Kravat
|Kemer
|Eşarp
|Giysi Tamir Ücretleri
|Kuru Temizleme Ücreti
|Ayakkabı (Erkek için)
|Bot (Erkek için)
|Spor Ayakkabısı (Erkek için)
|Ayakkabı (Kadın için)
|Bot (Kadın için)
|Spor Ayakkabısı (Kadın için)
|Terlik (Kadın için)
|Ayakkabı (Çocuk için)
|Bot (Çocuk için)
|Spor Ayakkabısı (Çocuk için)
|Ayakkabı Tamiri (Erkek)
|Ayakkabı Tamiri (Kadın)
|Konut
|Kiracı Tarafından Ödenen Gerçek Kira
|Badana ve Boya Malzemeleri
|Yer ve Duvar Döşemesi (Fayans)
|Pencere (PVC)
|Sıhhi Techizat Malzemeleri (Musluk)
|Su Faturası
|Elektrik Ücreti
|Doğalgaz
|Doğalgaz Abonman Ücreti
|Tüp Gaz
|Kömür Ücreti
|Odun Ücreti
|Ev Eşyası
|Tek Masa
|Tek Sandalye
|Yatak Odası Takımı
|Yatak (Tek Kişilik)
|Yatak (Çift Kişilik)
|Yatak Bazası
|Genç Odası Takımı
|Oturma Odası Takımı
|Yemek Odası Takımı
|Kanepe
|Sehpa
|Halı
|Perde
|Stor Perde
|Tül
|Yatak Örtüsü
|Yorgan
|Battaniye
|Pike Takımı
|Nevresim Takımı
|Yastık
|Havlu
|Normal Buzdolabı
|No-Frost Buzdolabı
|Derin Dondurucu
|Çamaşır Makinesi
|Bulaşık Makinesi
|Fırın
|Set Üstü Ocak
|Fırınlı Ocaklar
|Klima
|Soba
|Şofben
|Kombi
|Aspiratör
|Elektrikli Süpürge
|Elektrikli Kesici vb. Aletler (Blender)
|Elektrikli Küçük Ev Aletleri (Tost Makinası)
|Sıcak İçecek Makinaları
|Ütü
|Ev Aletlerinin Tamiri (Malzeme ve İşçilik)
|Cam Ev Eşyası
|Porselen Ev Eşyası
|Çelik Çatal, Kaşık, Bıçak vb.
|Çelik Mutfak Eşyaları
|Teflon Mutfak Eşyaları
|Plastik Ev-Mutfak Eşyaları
|Diğer Elektriksiz Ev Aletleri
|Pil
|Ampul
|Kapı Aksesuarlar (Anahtar, Kilit)
|Soba Aksesuar ve Malzemeleri
|Çamaşır İçin Temizlik ve Bakım Ürünleri
|Bulaşık İçin Temizlik ve Bakım Ürünleri
|Hijyenik Zeminler İçin Temizlik ve Bakım Ürünleri
|Her Türlü Ev Temizlik Aletleri
|Bulaşık Bezleri
|Saklama ve Muhafaza Malzemeleri
|Kağıt Sofra Malzemeleri
|Gündelikçi Ücreti
|Halı ve Kilim Temizleme
|Sağlık
|İlaçlar
|Diğer Sağlık Ürünleri
|Numaralı Gözlük Cam ve Çerçevesi
|Kontakt Lens
|Sağlık İle İlgili Araç Gereçler (Tansiyon Aleti)
|Uzman Doktor Muayene Ücreti
|Diş Çekme Ücreti
|Diş Dolgu Ücreti
|Röntgen Ücreti
|Ultrason Ücreti
|Emar Ücreti
|Labaratuvar Tahlil Ücretleri
|Hastane Yatak Ücreti
|Ameliyat Ücreti
|Doğum Ücreti (Normal Doğum)
|Doğum Ücreti (Sezaryen)
|Ulaştırma
|Otomobil (Dizel)
|Otomobil (Benzinli)
|Motorsiklet
|Bisiklet
|Araç Yedek Parça ve Ekipmanları
|Araba İle İlgili, Temizlik ve Bakım Ürünleri
|Benzin
|LPG Dolum Ücreti
|Mazot
|Motor Yağları
|Araçların Tamirine ve Bakımına Ödenen Ücretler (Malzeme ve işçilik)
|Araçların Tamirine ve Bakımına Ödenen Ücretler (işçilik)
|Araba Kiralama Ücreti
|Otopark Ücreti
|Otoban Geçiş Ücreti
|Köprü Geçiş Ücreti
|Sürücü Eğitim Kurs Ücreti
|Tren Ücreti Banliyo
|Metro Ücreti
|Tramvay Ücreti
|Tren Ücreti (Şehirlerarası)
|Belediye Otobüs Ücreti
|Dolmuş Ücreti
|Servis Ücreti
|Taksi Ücreti
|Şehirlerarası Otobüs Ücreti
|Uçak Bileti Ücreti
|Vapur Ücreti Şehir Hatları
|Kargo Gönderme Ücreti
|Nakliye Ücreti (Şehiriçi)
|Haberleşme
|Koli Gönderme Ücreti
|Telefon Ekipmanları (Cep Telefonu)
|Telefon Yedek Parçaları (SIM kart, Batarya)
|Telefon Onarımı
|Telefon Görüşme Ücreti
|Cep Telefonu Görüşme Ücreti
|Telefon Aboneliğine İlişkin Hizmetler
|İnternet Ücreti
|Eğlence ve Kültür
|Televizyon
|Fotoğraf Makinesi
|Bilgisayar
|Bilgisayar Ekipmanları
|Tablet (Bilgisayar)
|Görsel İşitsel Veri İşleme Araçları Tamiri (Malzeme ve İşçilik)
|Görsel, İşitsel Veri İşleme Araçları (İşçilik Ücreti)
|Müzik Aletleri (Flüt)
|Oyuncak
|Oyun Konsulu
|Sporla İlgili Aletler (Futbol Topu)
|Veteriner Ücreti
|Spor Müsabakalarına Giriş Ücreti
|Sportif Faaliyetler İçin Yapılan Ödemeler
|Resim Çektirme Ücreti
|Kablo Özel Yayın Hizmetleri
|Sinema
|Tiyatro
|Diğer Kültürel Faaliyetler (Internet Kafe)
|Şans Oyunları
|Çocuk Kitapları
|Test Kitabı
|Diğer Kitaplar (Edebi Kitaplar)
|Gazeteler
|Magazinler ve Dergiler
|Okul Defteri
|Kalem
|Resim Boyaları
|Yazım ve Çizim Kağıtları
|Diğer Kırtasiye Malzemeleri
|Yurtiçi Haftasonu Turları
|Yurtiçi Bir Hafta ve Daha Fazla Süreli Turlar
|Yurt Dışı Bir Hafta ve Daha Fazla Süreli Turlar
|Hacca Gidiş Ücreti
|Umreye Gidiş Ücreti
|Eğitim
|Anaokul Ücreti
|Özel İlköğretim Ücreti
|Özel Lise Ücreti
|Özel Üniversite Ücreti
|Üniversite Katkı Payı
|Düzeyi Belirlenemeyen Eğitim Programları
|Lokanta ve Oteller
|Çorbalar
|Hazır Yemekler (Pilav, Kuru Fasulye)
|Kebaplar
|Pideler
|Çiğ Köfte
|Ekmekarası Yiyecekler (Döner)
|Burgerler
|Pizza
|Pastane Ürünleri
|Hamur Tatlıları
|Sıcak İçecekler
|Kola
|Ayran
|Alkollü İçkiler
|Otel Ücreti
|Yurt Ücretİ
|Çeşitli Mal ve Hizmetler
|Erkek Berberi
|Kadın Berberi
|Kişisel Bakım Hizmetleri (Kadın İçin)
|Elektrikli Saç Bakım Aletleri
|Traş Malzemeleri
|Ağız ve Diş Bakımı Ürünleri
|Tuvalet ve Güzellik Sabunu
|Sabun
|Parfümler
|Deodorantlar
|Misafir Kolonyası
|Cilt ve Vücut Ürünleri
|Makyaj Malzemeleri
|Saç Bakım Ürünleri
|Tuvalet Kağıdı
|Mendil
|Bebek Bezi
|Hijyenik Kadın Bağı
|Mücevher (Altın)
|Seyahat Malzemeleri
|Okul Çantası
|Şemsiye
|Bebek Arabası ve Oto Koltuğu
|Kreş ve Gündüz Bakım Evleri
|Yangın, Hırsızlık ve Diğer Afetler İçin Sigorta
|Sağlık Sigortası
|Kasko ve Zorunlu Trafik Sigortası
|Banka ile Para Havale Ücreti
|Resmi Evraklarla İlgili Hizmetler
|Ulaşım Araçları ile İlgili Hizmetler
|Avukatlık Ücreti
|Dökümantasyon İçin Ödenen Ücretler