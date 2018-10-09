Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında kurulan "Enflasyonlamucadele.org.tr " internet sitesi faaliyete geçti. Türkiye Kazanacak logosunu kullanan sitede enflasyonla mücadeleye destek veren şirketlerin isimleri yer alıyor. Sitede hali hazırda Boyner Grubu, Doğuş Grubu, Carrefoursa, Metro, Migros, Şok, BİM, Toprak Mahsülleri Ofisi, Et ve Süt Kurumu, Atatürk Orman Çiftliği, MÜSİAD ve TOBB'un logoları yer alıyor.

'DESTEK VERENLERİ TERCİH EDİN'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı açıkladığı konuşmasında vatandaşlardan bu mücadeleye sahip çıkmalarını istemiş, "Bu mücadeleye destek verenlerin logolarının bulunduğu mağazaları ve markaları tercih edin" demişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ