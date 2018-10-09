İş dünyasından 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na tam destek

Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan Albayrak öncülüğünde başlatılan "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"nı makroekonomik istikrar için son derece önemli bulduklarını ve desteklediklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Artan enflasyon, girdi ve finansman maliyetlerimizi yükseltmekte, firmalarımızı olumsuz etkilemektedir. Enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. Enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadeledir." değerlendirmesinde bulundu.

"81 il ve 160 ilçedeki odalarımız ve borsalarımızla birlikte enflasyonla mücadeleyi sahipleneceğiz"

Türk özel sektörü olarak, devletle birlikte topyekun bir duruş sergileyeceklerinin ve ellerini taşın altına koyacaklarının altını çizen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede TOBB, odalar ve borsalarıyla, her milli konuda olduğu gibi bu konuda da milli bir dayanışma içindedir. 81 il ve 160 ilçedeki odalarımız ve borsalarımızla birlikte enflasyonla mücadeleyi sahipleneceğiz ve firmalarımızın en geniş katılımı için çalışacağız. İş dünyamızda bir diğer büyük sorun olan ve uzun süredir talep etmekte olduğumuz birikmiş KDV iade süreçlerini hızlandırma planı için de bakanımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki kamu ve özel sektör arasındaki güçlü koordinasyon ve istişareyle içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci geride bırakacak ve yeniden tempolu ve istikrarlı büyüme sürecine gireceğiz."

Sabancı Topluluğu: Gereken indirimi yapacağız

Sabancı Topluluğu, enflasyonla mücadele seferberliğine destek olmak ve enflasyonu aşağıya çekmek amacıyla regüle olmayan sektörlerde, üretimleri olan ürünlerin satışlarında gereken indirimi yapacaklarını duyurdu.

Sabancı Topluluğu'ndan, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na ilişkin yapılan yazılı açıklamada, enflasyonla etkin mücadelede makro tedbirlerin başarılı olması için tüm ekonomi paydaşlarının iş birliği içerisinde, yapıcı bir yaklaşımla ve ortak akılla hareket etmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, devamla şöyle denildi:

"Bu şekilde sağlanacak güven ortamı, bizi uzun vadede başarıya taşıyacaktır. Türkiye’nin Sabancı’sı olarak, 90 yılı aşkın süredir olduğu gibi bugün de, ülkemizin yaşadığı sorunlarda çözümün bir parçası olmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Enflasyonla mücadele seferberliğine destek olmak ve enflasyonu aşağıya çekmek amacıyla regüle olmayan sektörlerde, üretimimiz olan ürünlerin satışlarında gereken indirimi yapacağız. Bu yaklaşımın, hem makro hem mikroekonomik göstergelere olumlu yansımalarını en kısa sürede görmeyi temenni ediyoruz. Geçmişte defalarca başardığımız gibi, yaşanan sıkıntıları birlik ve beraberlik anlayışı içinde hareket ederek yine geride bırakacağımıza yürekten inanıyoruz."

TÜSİAD Başkanı Bilecik: Türk iş dünyası zorluklara hazırlıklıdır, dayanıklıdır

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, Türk iş dünyası zorluklara hazırlıklıdır, dayanıklıdır. Ben inanıyorum ki içinden geçmekte olduğumuz bu zorlu günlerden de başarıyla çıkacağız." dedi.

Programın açıklanmasının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Bilecik, iş dünyası olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı, enflasyonla mücadeledeki en kritik adımlardan biri olarak gördüklerini söyledi.

TÜSİAD üyeleriyle programa destek olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Bilecik, Yeni Ekonomi Programı (YEP) içerisinde yer alan enflasyonla mücadele, sıkı para politikasının uygunlanmasını ve tasarruf tedbirlerini maliye politikasının sürdürülmesini çok önemli bulduklarını aktardı.

Bilecik, "Bu politikalar devam ederken serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde oyunun oynanmasını sağlamamız gerekir. Ekonomiye dönük sorunlar, sadece ekonomiye yönelik olarak alınan kararlar ve yöntemler çerçevesinde toparlanması veya çözülmesi mümkün olmayabilir. Bunun için dış ilişkiler yönetiminin de bu tür programlara destek vermesi gerekir. Bugün yakın komşularımızdan tutun AB'ye kadar, ABD'den tutun da Uzak Doğu'ya kadar bütün ülkelerle ilişkilerimizin mükemmel şekilde yönetilmesi gerekir. Türk iş dünyası zorluklara hazırlıklıdır, dayanıklıdır. Ben inanıyorum ki içinden geçmekte olduğumuz bu zorlu günlerden de başarıyla çıkacağız. Çünkü Türk iş dünyası, bunu gerçekleştirmek için yeteneğe, hırsı ve azme sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

"Ortaya konan program, iş dünyasının beklentilerini karşılıyor"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de ortaya konan programın maliyet enflasyonu açısından iş dünyasının beklentilerini karşıladığını belirterek, enerji maliyetlerinde artış olmayacağı ve kredi faizlerinde düşme olmasının iş adamları açısından önemli olduğunu söyledi.

Programın içeriğine değinen Avdagiç, "İş dünyasının KDV alacağının hızlı şekilde ödenmesi, iş dünyasının hiçbir finansman maliyeti ödemeden, kendisine ait fonlara erişimi açısından değerlidir. İş dünyası, ortaya konan bu kampanyaya talep edildiği şekilde, fiyatlarına zam yapmayarak, hatta aşağı çekerek karşılık verecektir. Enflasyonun yukarı doğru olan trendi, önce yatay sonra aşağı doğru dönecektir." şeklinde konuştu.

TESK Genel Başkanı Palandöken: Topyekun mücadeleye esnaf ve sanatkar camiası olarak biz de destek veriyoruz

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı son derece olumlu bulduklarını belirterek, "Topyekun mücadeleye esnaf ve sanatkar camiası olarak biz de destek veriyoruz." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı desteklediklerini bildirdi.

Programı son derece olumlu bulduklarını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Programa esnaf ve sanatkar camiası olarak biz de destek veriyoruz. Tüm sektörlerde yapılan indirimler elektrik, doğal gaz ve akaryakıta da yansıtılırsa enflasyonla mücadele daha başarılı olur. Elektrik, doğal gaz ve akaryakıttaki indirim tüm işletmelerin maliyetini düşüreceğinden birçok mal ve hizmette daha yüksek oranda indirim yapılmasının önünü açacak. Bu indirimler enflasyonun düşmesine çok büyük katkı sağlayacak."

TUSAF Başkanı Ulusoy: Kampanyayı bu ay içerisinde başlatıyoruz

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na ilişkin, "Bu kampanya kapsamında bizler de şu anda ekmeklik buğday ununda (çuval) fiyatı 85 TL olan bir kampanyayı bu ay içerisinde başlatıyoruz. Bu kampanyada 5 milyon çuvalı hedefliyoruz ve bu rakama ulaşacağımıza eminiz." dedi.

Gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Ulusoy, halkın temel gıdası olan ekmeğin ham maddesini ürettiklerini, bu ürünün çok kritik olduğunu, bu bilinçle faaliyetlerini yürüttüklerini söyledi.

Ulusoy, şunları kaydetti:

"Bu nedenle bu program başlamadan önce kamuoyunun gündemini işgal eden bu konuda bir kampanya yürüttük. Hepinizin bilgisi dahilinde... Üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz.

Buğdayın fiyatında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı önlemler, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) satışlarını hızlandırması, iç piyasada kendi yerli stoklarını satışa açması, eksiklik için olası ithal buğdayları sektörün kullanımına sunması, fiyat regülasyonuna devam etmesi sektörümüz için çok önemliydi. Bunlar sektörümüz için çok önemli gelişmeler... Bu gelişmeler mukabilinde ve bu kampanya kapsamında bizler de şu anda ekmeklik buğday ununda fiyatı 85 TL olan bir kampanyayı bu ay içerisinde başlatıyoruz. Bu kampanyada 5 milyon çuvalı hedefliyoruz ve bu rakama ulaşacağımıza eminiz."

Ulusoy, aldıkları kararların tavsiye niteliği taşıdığını ifade ederek, "Ancak daha önceki kampanyada da gördüğümüz üzere, bütün arkadaşlarımız burada üzerine düşen görevi yerine getiriyor ve milli duruşu sergiliyor. Bunun tekrardan aynı şekilde devam edeceği inancındayız. Bizler için enflasyon gerçekten bir tehlike ve enflasyonun katılaşması diğer bütün makroekonomik verileri etkiler. Enflasyon katılaşmadan herkes üzerine düşeni yaparsa bu süreci inşallah atlatacağız." şeklinde konuştu.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya: Elimizden gelen her şeyi yapacağız

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ise enflasyonda mücadele kararlılığın çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu mücadele duruşu; süreklilik içerisinde, geniş zamanlı ve derinlikli bir stratejik duruş olmalı. Bugün devlet-millet el ele bu duruşun temelini attı. Biz sektör olarak vatandaşlarımıza en ucuz tatili sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Ayrıca, Türkiye'ye gelen dövizin revizesi için arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Ülkemize daha fazla döviz getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

"Başkentli sanayiciler olarak Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı destekliyor"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın önemli unsurlar içerdiğini belirterek, "Başkentli sanayiciler olarak Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı destekliyor, toplumun tüm kesimlerinin desteğiyle programın başarıya ulaşacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Özdebir, yazılı açıklamasında, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı desteklediklerini bildirdi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran'den destek açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak koordinesinde açıklanan "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"nı desteklediklerini belirterek, "Enflasyonla mücadele sadece bugünü değil, çocuklarımızın geleceğini etkileyeceği için çok önemli. Bu nedenle biz de ATO olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nda kısa vadede enflasyonu aşağı ivmeye çevirecek, uzun vadede de kalıcı çözüm üretebilecek adımların yer aldığını bildirdi.

Enflasyonun kısa dönemde kaynak ve gelir dağılımını bozduğuna, uzun dönemde de büyümeyi engellediğine işaret eden Baran, "Enflasyonla mücadele sadece bugünü değil, çocuklarımızın geleceğini etkileyeceği için çok önemli. Bu nedenle biz de ATO olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, enflasyonla mücadele için yüzde 10 indirim kampanyası uygulamasının tüketimin devamı açısından önemli olduğuna dikkati çekerek, 50 üründe yüzde 10'luk indirimin yapılmasının, enflasyon sepetinde ağırlığı yüzde 21 olan gıdada enflasyonun düşmesine yol açacağını kaydetti.

Gürsel Baran, gıda ürünlerindeki fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için uzun dönemli sonuçlar doğuracak gözetim mekanizmasıyla Hal Yasası'nın çıkarılmasının da enflasyonla mücadele açısından önemli olduğunu vurguladı.

"Türk ekonomisini meydana getiren bütün aktörlere hayati görevler düşmektedir"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz da bir süredir yaşanan ekonomik saldırıların sebepsiz olmadığını anımsatarak, “Burada milli bir duruş sergilememiz gerekiyordu. Biz de gerek Yeni Ekonomi Programı gerek ise Enflasyonla Topyekuun Mücadele Programı ile bu duruşu iktisadi temellere oturtmuş bulunuyoruz. İlk aşamada Türkiye için ortaya bir harekât planı çerçevesi koymak çok mühimdi. Yeni Ekonomi Programını da bu şekilde değerlendirmiş olmak gerekiyordu. Nitekim bugün Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın öncülüğünde, ilgili bakanlıklarımızın katılımı ve katkıları ile açıklanan Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı, Yeni Ekonomi Programında dile getirilen enflasyon başlığı altındaki politika ve tedbirlerini somut aksiyonlar ile detaylandırmıştır." ifadelerini kullandı.

Olağanüstü saldırıların yaşandığı bu süreçte enflasyon ile sadece para politikası araçlarıyla mücadele etmenin ancak sınırlı bir etkisinin olacağına dikkati çeken Başkan Kopuz, “Bu sebeple Türk ekonomisini meydana getiren bütün aktörlere hayati görevler düşmektedir. Dün olduğu gibi bugün de, reel sektöründen finans sektörüne, kamudan hane halkına, tüm Türkiye olarak ortaya konulan enflasyonla mücadele hedefinde kenetlenerek netice alacağımızdan en ufak bir tereddüdüm yoktur. Bu noktada hepimizin kerhen değil yürekten aynı amaç doğrultusunda ve tek ses olarak fedakârca hareket etmesi gerekmektedir. Hem firmalarımızın hem de milletimizin, ekonomi yönetimimizin yaptığı bu çağrıya sağduyuyla yaklaşarak icabet edeceklerine olan inancım tamdır. Bizler iş alemi olarak bu mücadelede en ön cephede yer alacağımızı bir kez daha taahhüt ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"81 milyon olarak bu sıkıntılardan çıkacağımızdan eminiz"

Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran ise enflasyonla topyekün mücadelede bankaların geri durmadığını belirterek, bankaların faiz oranlarında indirime gittiğini, vadesi dolacak spot ve taksitli kredilerde 6 aya kadar anapara ödemesiz olmak üzere toplam 24 aya kadar vadelendirme yaptığını anımsattı.

Bankaların sanayiciyi, tüccarı ve esnafı kollamakla mükellef olduğun dile getiren Oran, "Üretici üretimine, tüccar işine, sanayici üretimine devam edecek. Bunun yanında getirilen paketler, teşvikler ile bütün kamu organlarındaki indirimler ve bu indirimlere destek veren üreticiler, tüketicilerin yanında yer aldı. 81 milyon birlik ve beraberlik içinde olduğundan dolayı bizi hiç birşey engelleyemez. Bize bu sıkıntılı günleri yaşatmak isteyenler mahcup olacaklar. Bu millet bugüne kadar bütün zorlukları aştığı gibi, bunu daha kolay aşacak. Burada milli bir dava, milli mesele oluştu. Bu milli meseleyi de bu millet 81 milyon olarak hep birlikte ele aldı. 81 milyon olarak bu sıkıntılardan çıkacağımızdan eminiz." dedi.

"Geldiğimiz nokta normalleşme sürecine başladığımızı ve daha öngörülebilir bir şekilde işimize odaklanabileceğimizi işaret ediyor"

Dış Ekonomik Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, enflasyonla mücadelenin sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyüme için büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Olpak, bugün açıklanan “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı” ile ilgili yazılı bir değerlendirme yaptı.

Enflasyonla mücadele sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyüme için büyük öneme sahip olduğunu aktaran Olpak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, ekonomi yönetimimiz, reel sektör ve finans sektörümüzün bu sürecin en başından beri koordinasyon içinde olması, makro ekonomik göstergelerimizle bağdaşmayan atak dönemini hep birlikte geride bırakmamızı sağlayacaktır. Gösterilen kararlı duruş ve atılan hızlı adımlar, finansal piyasalarda oynaklığın sona ermesini için önemliydi. Geldiğimiz nokta, sistematik bir mücadeleyle, normalleşme sürecine başladığımızı ve daha öngörülebilir bir şekilde işimize odaklanabileceğimizi işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Olpak, Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Berat Albayrak’ın bugün açıkladığı "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’ ile yaptığı indirim çağrısının ve firmaların desteğinin bu zor günleri dayanışmayla atlatabileceğinin göstergesi olduğunu dile getirdi.

"Biz grup olarak bunu her yönüyle destekliyoruz"

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, bugünün Türkiye'nin enflasyonla mücadalesinde çok önemli bir gün olduğunu vurgulayarak, "Enflasyonu ve dış algıyı kırmanın mücadelesini, bütün sanayici ve iş adamlarının vermesini diliyorum. Biz grup olarak bunu her yönüyle destekliyoruz." ifadesini kullandı.

"Ülkemizi ileriye taşıyacaksak bunu hep birlikte yapacağız"

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nda dikkati çeken unsurun, enflasyonla mücadelenin toplumun tüm katmanına yayılması olduğunu bildirdi.

Kesikbaş, yaptığı yazılı açıklama ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Programda göze çarpan unsurun, enflasyonla mücadelenin toplumun tüm katmanına yayılması olduğunu, holdinglerden sanayicilere, perakendeciden esnafa, KOBİ'lerden bankalara gönüllü olmak kaydıyla bu programa katılacaklarını ifade eden Kesikbaş, şunları kaydetti:

"Ülkemizde hızlı kur ve faiz artışlarıyla hareketlenen enflasyona karşı bir seferberlik başlatıldığını görüyoruz. Ancak programın başarılı olmasında temel noktasının toplumun çoğunluğu tarafından kabul görmesi var. Programı biz de destekliyoruz. Sanayicilerimiz de kamu da aynı gemideyiz. Ülkemizi ileriye taşıyacaksak bunu hep birlikte yapacağız."

"Asgari yüzde 10 olarak belirlenen oranın da üzerine çıkarak elimizden gelen her türlü özveriyi göstereceğiz"

Finansevim Genel Müdürü Serdar Kolo, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na ilişkin, "Asgari yüzde 10 olarak belirlenen oranın da üzerine çıkarak elimizden gelen her türlü özveriyi gösterip katılım bedelimizde yüzde 20’lik bir indirim sağlayarak biz de hükümetimizin yaptığı 3 aylık çağrıya destekte bulunduk." ifadelerini kullandı.

Kolo, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bugüne kadar gerçekleştirdikleri tamamen faizsiz ev ve otomobil alma sistemiyle; insanların zorlanmadan, kendi belirledikleri ödeme miktarıyla ev ve otomobil sahibi olmalarını sağladıklarını, bundan sonra da bu hizmete devam edeceklerini belirtti.

"Toplumun tüm kesimleri, bilinçli bir şekilde topyekun bu kampanyaya destek vermelidir"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı piyasanın gerçekleri ile örtüşür bulduklarını belirterek, "Bundan sonrası için çok hızlı ve kararlı bir şekilde planın uygulanması gerekmektedir. Toplumun tüm kesimleri, bilinçli bir şekilde topyekun bu kampanyaya destek vermelidir. Enflasyon karşısında dar, orta gelir halkını ve küçük işletmeci grubunu ezdirmeyecek uygulamalara öncelik verilerek, dar, orta gelir sahipleri ve küçük işletmeci grubu desteklenmelidir." ifadelerini kullandı.

Cesur, yaptığı yazılı açıklama ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye’de maliyet kökenli bir enflasyon yaşandığını belirten Cesur, bunun da sebeplerinin açık olduğunu, kurdaki oynaklığın mümkün olduğunca sabitlenmesi ve maliyet oranlarındaki artışların da dizginlenmesi gerektiğini aktardı.

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programının piyasanın gerçekleri ile örtüşür bulduklarını belirten Cesur, "Bundan sonrası için çok hızlı ve kararlı bir şekilde planın uygulanması gerekmektedir. Toplumun tüm kesimleri, bilinçli bir şekilde topyekun bu kampanyaya destek vermelidir. Enflasyon karşısında dar, orta gelir halkını ve küçük işletmeci grubunu ezdirmeyecek uygulamalara öncelik verilerek, dar, orta gelir sahipleri ve küçük işletmeci grubu desteklenmelidir." ifadelerini kullandı.

Migros'tan da destek

Migros da yaptığı açıklamada, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nda yer alacağını duyurdu.

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