Bakan Fidan, Blinken'la görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Yapılan görüşmede Suriye'deki son durum ele alındı.

Bakan Fidan görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaparken terör örgütlerinin mevcut durumdan istifade etmemesi için Türkiye'nin elinden geleni yapacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ayrıca 13 yıldır süren savaş nedeniyle tahrip olan altyapının onarılması için uluslararası toplumun devreye girmesi gerektiği konusundaki görüşünü paylaştı. Ayrıca Bakan Fidan, insani yardımların doğrudan ve kesintisiz ulaştırılabilmesi için çaba harcanması gerektiğini ABD'li mevkidaşına ifade etti.