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        Haberler Dünya Son dakika: Bakan Fidan: KYB liderliği PKK'yla işbirliği nedeniyle ulusal güvenlik tehdidi teşkil ediyor

        Bakan Fidan: KYB liderliği PKK'yla işbirliği nedeniyle ulusal güvenlik tehdidi teşkil ediyor

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Süleymaniye'deki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) liderliğinin PKK'yla işbirliği nedeniyle Türkiye'ye ulusal güvenlik tehdidi teşkil ettiğini, halkının ise Türkiye'nin dostu olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 22:18 Güncelleme: 18.03.2024 - 22:49
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        Bakan Fidan'dan KYB'ye: Ulusal güvenlik tehdidi
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın Süleymaniye ili merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliği liderliğinin, terör örgütü PKK’ya destek verdiğini ve bunun Türkiye için ulusal güvenlik tehdidi olduğunu söyledi. Halkının ise Türkiye'nin dostu olduğunu ifade etti.

        Bakan Fidan, katıldığı bir televizyon programında dış politika gündemini değerlendirdi, soruları yanıtladı.

        Bakan Fidan, "Irak'ta terörle mücadele konusunda Türkiye bölgesinde istikrarı hakim kılmak için elindeki tüm dış politika araçlarını koordineli şekilde kullanmada kararlı" dedi.

        "Hatanızdan geri dönün"

        Irak'taki terörle mücadeleye değinen Fidan, "Bizim arzumuz Süleymaniye'deki arkadaşlarımızın yol yakınken hatalarından geri dönmesi, Türkiye'yle dostluklarını, tarihte olduğu gibi bugün de perçinlemeleri ve ortak geleceğe bizim beraber hareket etmemiz." ifadelerini kullandı.

        Fidan, Erbil, Süleymaniye, Bağdat, Kerkük ve Musul'da "geleceği hep beraber" kuracaklarını, burada terör örgütlerine yer olmadığını belirterek, "Bunları artık bizim sistem dışına atmamız lazım. Bunlar kullanım ömrü tamamlanmış örgütler. Sözünü ettiğim şehirler, kültürler kadim kültürler ve daha önce bu türden tehditlerin üstesinden geldiler, inşallah bundan sonra da gelecekler." diye konuştu.

        İleri tedbirlerin gündemde olup olmadığının sorulması üzerine Fidan, şöyle yanıt verdi:

        "Siz benim düşmanıma destek verdiğiniz sürece ne yapmamı bekliyorsunuz? Bu konuda açığız. Bu düşmanın senden istifade etmesinin yolunu engellemek benim görevim. Ben bunu yapacağım. Bunu yaparken de sana hile tuzak kurmuyorum, yüzüne söylüyorum. Bundan vazgeç, çünkü bu senin lehine değil, kimsenin lehine değil. Süleymaniye'deki halk Türkiye'nin dostu olan bir halk. Terör örgütüyle işi olabilecek bir halk değil."

        "Bu artık ulusal güvenlik tehdidi"

        Bakan Fidan, "Süleymaniye’deki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) liderliği ve onu oluşturan ekibin PKK ile olan ilişkileri, samimiyeti bizim için bir problem olmanın ötesinde artık ulusal bir güvenlik tehdidi olmuştur." dedi.

        Fidan, "Türkiye bölgesinde istikrarı hakim kılmak için elindeki tüm dış politika araçlarını koordineli bir şekilde kullanma konusunda kararlı." şeklinde konuştu.

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