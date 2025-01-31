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        Haberler Dünya Bakan Fidan, Sergey Lavrov ile görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan, Sergey Lavrov ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgesel meseleler ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 18:10 Güncelleme: 31.01.2025 - 18:21
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        Bakan Fidan, Sergey Lavrov ile görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgesel gelişmeler ve Suriye'deki durum ele alındı.

        Görüşmede, her iki ülkenin de Suriye'nin siyasi birliğine verdiği destek vurgulanırken, siyasi geçiş sürecinin kapsayıcı olmasının önemi kaydedildi.

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