Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, ''Bakanlığımız bünyesinde 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin sitesinden yayımlandı. Yeni atamalar bize güç katacaktır. Hayırlı olsun.'' paylaşımında bulundu.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 15, 2020
SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM SONUÇLARI
12 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfasından açıklandı. KPSS-2020/14 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları başlığıyla açıklanan sonuçları ÖSYM'ye giriş yaparak öğrenebilirsiniz.
Tarayıcınıza T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi yazarak alım işlem sonucunu öğrenebilirsiniz.
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