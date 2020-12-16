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HaberlerGündemSon dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 12 bin sağlık personeli alım sonuçları açıklandı
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Son dakika... Bakan Koca açıkladı! Sözleşmeli sağlık personeli alım sonuçları açıklandı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin atama sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 12 bin sağlık personeli alım sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, ''Bakanlığımız bünyesinde 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin sitesinden yayımlandı. Yeni atamalar bize güç katacaktır. Hayırlı olsun.'' paylaşımında bulundu.

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM SONUÇLARI

12 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfasından açıklandı. KPSS-2020/14 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları başlığıyla açıklanan sonuçları ÖSYM'ye giriş yaparak öğrenebilirsiniz.

Tarayıcınıza T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi yazarak alım işlem sonucunu öğrenebilirsiniz.

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