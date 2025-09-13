Bakan Memişoğlu'dan '17 bin yeni atama' açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Samsun Valiliği ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" kapsamında 58. il olarak Samsun'da olduklarını söyledi.

Samsun'daki sağlık yatırımlarından bahseden Memişoğlu, Tekkeköy'e 250, Atakum'a 350, Ayvacık'a 25 yatak kapasiteli hastane inşaatlarına devam ettiklerini, İlkadım ilçesinde de hastane planlanması yaptıklarını kaydetti.

"EYLÜL AYINDA İKİNCİ BİR ATAMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Atamayla ilgili bekleyenler olduğunu dile getiren Memişoğlu, şöyle devam etti: "Eylül ayında ikinci bir atama programı gerçekleştiriyoruz. 2025 yılında toplam 37 bin hekim dışı sağlık personeli alacaktık. 18 bini sene ortasında aldık. 17 binin de planlamasını yaptık. Bu ay itibarıyla Cumhurbaşkanlığına ilettik. En kısa zamanda bunların ilanları yapılacak. Yeni arkadaşlarımızla, 17 bin sağlık çalışanımızla 2026'da inşallah çok daha iyi sağlık hizmeti vereceğiz.

Aynı zamanda sağlığın sadece hizmet tarafını, koruyucu sağlığı değil, üreten sağlığı da hedeflemiş durumdayız. Bununla ilgili yurt dışı gezilerimizi yaptık. Daha da yapacağız. Moğolistan'ı, Çin'i ziyaret ettik. İnşallah yakın zamanda, önümüzdeki sene başında Amerika Birleşik Devletleri'ni, İngiltere'yi, Avrupa'yı da sağlığın üretimi konusunda ziyaret edeceğiz. Türkiye, bu kadar iyi sağlık çalışanının, bu kadar iyi sağlık altyapısının olduğu bir ülke. Aynı zamanda sağlıkta yeni şeyler söyleyecek kapasitesi, insan gücü, dirayeti olan bir ülke. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi koruyan, geliştiren ve üreten sağlık vizyonumuzla inşallah çok daha iyi sağlıklı günler yaşayacağız."