        Haberler Sağlık Bakan Memişoğlu'dan '17 bin yeni atama' açıklaması - Haberler | Sağlık Haberleri

        Bakan Memişoğlu'dan '17 bin yeni atama' açıklaması

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "2025 yılında toplam 37 bin hekim dışı sağlık personeli alacaktık. 18 bini sene ortasında aldık. 17 binin de planlamasını yaptık. Bu ay itibarıyla Cumhurbaşkanlığına ilettik. En kısa zamanda bunların ilanları yapılacak" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2025 - 12:44 Güncelleme: 13.09.2025 - 12:58
        Bakan Memişoğlu'dan '17 bin yeni atama' açıklaması
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Samsun Valiliği ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" kapsamında 58. il olarak Samsun'da olduklarını söyledi.

        Samsun'daki sağlık yatırımlarından bahseden Memişoğlu, Tekkeköy'e 250, Atakum'a 350, Ayvacık'a 25 yatak kapasiteli hastane inşaatlarına devam ettiklerini, İlkadım ilçesinde de hastane planlanması yaptıklarını kaydetti.

        "EYLÜL AYINDA İKİNCİ BİR ATAMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

        Atamayla ilgili bekleyenler olduğunu dile getiren Memişoğlu, şöyle devam etti: "Eylül ayında ikinci bir atama programı gerçekleştiriyoruz. 2025 yılında toplam 37 bin hekim dışı sağlık personeli alacaktık. 18 bini sene ortasında aldık. 17 binin de planlamasını yaptık. Bu ay itibarıyla Cumhurbaşkanlığına ilettik. En kısa zamanda bunların ilanları yapılacak. Yeni arkadaşlarımızla, 17 bin sağlık çalışanımızla 2026'da inşallah çok daha iyi sağlık hizmeti vereceğiz.

        Aynı zamanda sağlığın sadece hizmet tarafını, koruyucu sağlığı değil, üreten sağlığı da hedeflemiş durumdayız. Bununla ilgili yurt dışı gezilerimizi yaptık. Daha da yapacağız. Moğolistan'ı, Çin'i ziyaret ettik. İnşallah yakın zamanda, önümüzdeki sene başında Amerika Birleşik Devletleri'ni, İngiltere'yi, Avrupa'yı da sağlığın üretimi konusunda ziyaret edeceğiz. Türkiye, bu kadar iyi sağlık çalışanının, bu kadar iyi sağlık altyapısının olduğu bir ülke. Aynı zamanda sağlıkta yeni şeyler söyleyecek kapasitesi, insan gücü, dirayeti olan bir ülke. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi koruyan, geliştiren ve üreten sağlık vizyonumuzla inşallah çok daha iyi sağlıklı günler yaşayacağız."

        Bakan Memişoğlu, vatandaşlardan toplumu tehdit eden sigara, alkol gibi maddelerden uzak durmalarını, hareket ederek ve iyi beslenerek korunmalarını istediklerini sözlerine ekledi.

