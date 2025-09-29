Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Bakan Yerlikaya: 509 bin Suriyeli ülkesine döndü | Son dakika haberleri

        Bakan Yerlikaya: 509 bin Suriyeli ülkesine döndü

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Suriye'nin özgürleşmesinden sonra 509 bin 387 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine dönüş yaptı." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 12:49 Güncelleme: 29.09.2025 - 13:01
        "509 bin Suriyeli ülkesine döndü"
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Suriye'nin özgürleşmesinden sonra 509 bin 387 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine dönüş yaptı" dedi.

        DHA'nın haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı'nın Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

        Bakan Yerlikaya, "Suriye'nin özgürleşmesinden sonra 509 bin 387 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine dönüş yaptı. Türkiye dün olduğu gibi gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerimizin yanında. 8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı. 8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 509 bin 387 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri dönüş yaptı. 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 249 bin 390 kişiye ulaştı" ifadelerini kullandı.

        Göç yönetiminde dünyaya örnek bir model ortaya koyduklarını aktaran Yerlikaya, "Ülkesine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönmek isteyen Suriyelilerin işlemlerini gerçekleştirdikleri en önemli merkezlerden birisi, Adana Sarıçam'daki Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi. Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeliler hüzün ve sevinci bir arada yaşıyor. Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini Göç İdaresi Başkanlığımız koordinasyonunda büyük bir hassasiyetle yürütmeye devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

