Başınıza taş düşebilir dikkat!

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ortaköy Viyadüğü'nden koparak düşen parçalar nedeniyle vatandaşlar tedirginlik yaşıyor.

DHA'nın haberine göre, üzerlerine her an taş parçası geleceği korkusuyla viyadük altından geçmek zorunda kalanlar, her seferinde yetkililere bildirmelerine rağmen soruna çözüm bulunamamasından şikâyetçi. Vatandaşlar ayrıca, köprüden akan suların, güçlendirme çalışmalarının ardından yığıntı olarak bırakılan toprakta birikerek evlerini bastığını söyledi.

MAHALLELİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Çocukluğundan bu yana Ortaköy'de yaşadığını ifade eden Ahmet Yılmaz, mahalleli olarak yaşadıkları tehlikeleri şöyle anlattı: "Bu taş buraya düşen ilk taş değil. Daha önce de 3-4 kere düştü. Buradaki bir arabanın üzerine de düştü. Bizim bir komşu köpek gezdiriyordu onun da koluna düştü. Allah göstermesin kafasına düşseydi hayatını kaybederdi. Bir ramazan bayramında bir komşumuzun misafirinin arabasının üzerine düştü.

PROBLEM SADECE BU DA DEĞİL, EVLERİMİZİ SU BASIYOR

Problem sadece bu değil. İzolasyon olmadığı için su toplanıyor. Su aşağıya indiği için hem köprüyü mahvediyor hem de bu kenarlarda toprak toplanıyor. Su onu indiriyor, evlerimizi su basıyor. Bunları hem İstanbul Büyükşehir Belediyesine söyledik hem partilere söyledik. Hepsi adım adım biliyorlar. Kimse bir çözüm bulmadı. Köprüden gelen su bunlara neden oluyor. Su aşağıya indiği zaman toprağı da indiriyor bizim evlerimizi su basıyor. Köprü 50 yıllık köprü sadece ayakları tamir edildi. Bunlarda birçok problem meydana geliyor. Zincirleme bir problem, tek bir problem değil."

'ÜSTÜNÜ YAPTILAR, ALTINI YAPMADILAR'

Mahalle sakinlerinden Arman Bahçeli ise, "İlgilenmiyor kimse, sular bile yukarıdan aşağıya geliyor. Yazık, insanlar arabalarını koyuyor. Çok yanlış bir şey. İnsanlar o yoldan yürüyorlar bunu da önlemek lazım. Aşağıdan insanlar geliyor, araçlarını buraya park ediyor. İnsanlar bu yoldan yürümek zorunda kalıyor. Bu köprü ne olacak böyle bilmiyorum. Köprünün üstünü yaptılar, altını yapmadılar. Bir şey yapılsın ne olur" dedi.