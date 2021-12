BDDK'dan 26 kişiye suç duyurusu

AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tüm medya kanallarındaki ekonomi yorumları dolayısıyla 26 kişi hakkında Bankacılık Kanunu'nun 74. Maddesi'ne aykırılıktan, 162. madde kapsamında suç duyurusunda bulundu.



BDDK kaynaklarından edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ile Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer Bankacılık Kanunu'nun "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz." hükmünü içeren 74. maddesine aykırılıktan 162. madde kapsamında suç duyurusunda bulunuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bu kişiler hakkında soruşturma başlattı.

Akşam BDDK'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sosyal medya ve yayın organları üzerinden kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımları dolayısıyla 21 kişi ve sosyal medya kullanıcısı hakkında daha suç duyurusunda bulunulduğu duyuruldu. Suç duyurusunda bulunulan isimler arasında 1987-1993 yılları arasında TCMB başkanlığı yapan Rüşdü Saraçoğlu, ekonomist Mustafa Sönmez, gazeteci Şeref Oğuz, Okan Aybar ve Evren Bolgün de var.

Suç duyurusunda bulunulanların listesi şöyle:

1. Rüşdü Saraçoğlu (@RusduSaracoglu)

2. @yaseminilber

3. Mustafa Sönmez (@mustfsnmz)

4. Okan AYBAR (@okanaybar)

5. Evren BOLGÜN (@ebolgun)

6. Ali YILDIZ (@alyildi61671650)

7. Alican ULUDAĞ (@alicanuludag)

8. Mehmet Şerif ALTUN (@acizkull95)

9. Ahmet ALTAY (@AhfatAltay)

10. Mehmet ASLAN (@Aslnmhmt)

11. Canan (@canane3347)

12. Dark Element (Yine yeni hesap) (@Grilim5)

13. Tuğba (@tugbaonbsi)

14. Nural (@suigenerisfemin)

15. economy for dummies (@DummiesEconomy)

16. AĞA (@AGARIKLAB)

17. Şeref OĞUZ (@serefoguz)

18. İzzet ÖZGENÇ (@izzetoezgenc)

19. GİZLİ ARŞİV (ydk) (@GizliArsivYDK06)

20. Aslan Amca (@aslanamca2021)

21. Erk Acarer (@eacarer)





Bankacılık Kanunu'nun 74. Maddesinde "Basın Kanununda belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarından biri vasıtasıyla; bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz" ifadesi yer alıyor.

Hakkında suç duyurusunda bulunulan isimlerden Rüşdü Saraçoğlu, Mesut Yılmaz'ın Başbakanlığı'nda kurulan 53'üncü hükümette Devlet Bakanı olarak görev yaptı. 1987-1993 yılları arasında TCMB başkanlığı yaptı. ODTÜ Ekonomi ve İstatistik Bölümü mezunu Rüşdü Saraçoğlu Minnesota Üniversitesi Ekonomi Bölümü Doktorasına sahip. 1979-1984 yılları arasında Uluslararası Para Fonu'nda (IMF) Ekonomist olarak çalıştı. Rüşdü Saraçoğlu, 1995'te İzmir'den ANAP Milletvekili seçildi. 6 Haziran 1996 ile 28 Haziran 1996 arasında Hazine'den sorumlu devlet bakanı olarak görev yaptı. 2002-2007 arasında Koç Holding Finans Grubu Başkanı olarak görev yapmıştı. 29 Eylül 2005'te hisselerinin yüzde 57.4'ü Koçbank'a devredilen Yapı ve Kredi Bankası'nın (YKB) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan isimlerden İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, 2006-2011 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığını yürütmüştü.

Ekonomist Güldem Atabay, 1995 Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. UniCredit Menkul Değerler A.Ş.'de Araştırma Bölüm Müdürü ve Türkiye Ekonomisti, Ekspres Invest'te Baş Ekonomist ve Araştırma Departmanı Müdürü; Raymond James Securities'de ekonomist; Ege Yatırım’da Ekonomist Global Menkul Kıymetler ve Karon Menkul Kıymetler Araştırma Departmanında Analist olarak çalıştı. Egeli & Co. Varlık Yönetim Şirketi’nde Araştırma ve Strateji Direktörü olarak görev yaptı. Egeli & Co. Enerji Yatırımları (EGCEY) ve Egeli & Co. Tarım Girişim (EGCYO)’de yönetim kurulu üyesi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, eczacı ve iktisatçı. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. Adana Eczacı Odası'nda 4 dönem başkanlık yaptı. Çukurova Kent Konseyi Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi.

Gazeteci, TV programı sunucusu Emin Çapa, Halk TV'de Dünyanın 1001 Hali isimli program yapıyor. İstanbul Üniversitesi gazetecilik bölümü mezunu Emin Çapa, Hürriyet gazetesi ve Tempo dergisinde ekonomi muhabirliği yaptı. Türkiye’nin ilk özel radyolarından Genç Radyo’nun kurucularından. Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda çalıştı. TÜSİAD'da Muharrem Kayhan ve Erkut Yücaoğlu’nun danışmanlığını yaptı. 1999-2018 yılları arasında CNN Türk’te editör ve ekonomi haber müdürü olarak çalıştı. 2018'den buyana Halk TV'de program yapıyor.

Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimini mezunu Selçuk Geçer, ekonomi yorumcusu. Çeşitli TV kanallarında yöneticilik yaptı.