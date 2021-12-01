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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Türkiye'yi ayağa kaldıran cani baba konuştu! Bebeğimi dövdüğümü... - Haberler
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Bebeği öldüresiye dövmüştü! Cani baba konuştu!

Gaziantep'te, 2 aylık bebeğini öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıkan cani baba Yunus Göç’ün emniyet ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde bebeği ağladığı için bir anlık sinirle darp ettiğini söyleyen Göç, suçlamayı kabul etti

SON DAKİKA: Türkiye'yi ayağa kaldıran cani baba konuştu! Bebeğimi dövdüğümü... - Haberler
İHA

Gaziantep’te 2 aylık bebeği dövdüğü görüntüler ortaya çıkan Yunus Göç, kamuoyunda büyük tepki görmüştü. Görüntülerin ardından gözaltına alınan Göç, tutuklanarak cezaevine konuldu.

İŞTE EMNİYETTEKİ İFADESİ

İHA'da yer alan habere göre yoğun bakımda minik Cihan’ın tedavisi sürerken cani babanın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Yunus Göç'ün ifadesinde çocuğunu bir anlık sinirle dövdüğünü belirtirken suçlamayı kabul ettiği öğrenildi.

"BİR ANLIK SİNİRLE OLDU"

Çocuğu mama vermek için kucağına aldığını ifadesinde belirten Göç, “Mama vereceğim esnada birden ağlamaya başladı. Daha önce hiç şiddet uygulamamıştım. Ağlamaya başlayınca bir anlık sinirle onu darp ettim. Pişmanım. Suçlamayı kabul ediyorum” ifadelerini kullandı.

EŞİNE DE ŞİDDET UYGULAMIŞ

Ocak ayında eşinden şiddet gördüğü için ailesinin yanına sığınan bebeğin annesi Semra Göç’ün kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Aile büyüklerinin araya girmesinin ardından Semra Göç, tekrardan evine dönüyor. Anne Göç’ün eşine karşı 4 ay önce açtığı boşanma davasından 2 ay önce aile büyüklerinin araya girmesiyle vazgeçtiği öğrenildi.

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