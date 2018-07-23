Bedelli askerlik düzenlemesi, bugün saat 13.00’te toplanacak TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda son şeklini alacak. Komisyona gelen kanun teklifi, 31 Aralık 1993 dahil öncesinde doğanların, 15 bin TL karşılığında 28 gün temel askerlik eğitimi almasını öngörüyor. 1 milyon 324 bin kişiyi ilgilendiren kanun teklifinde yaş sınırı, 28 gün ve ücret konusu Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek.

“28 GÜN KALKSIN” BEKLENTİSİ

Habertürk Ankara'nın haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen hafta '28 günlük temel eğitime gerek olmadığını' belirtmişti. Bahçeli, "Bedelli olacaksa 28 güne ne gerek vardır? Bu kadar zahmete lüzum olacak mıdır? Adı üzerinde bedel verilir, sonuçta ilgililer terhis edilir” ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli’nin bu yaklaşımının Plan Bütçe Komisyonu’nda MHP’li üyeler tarafından gündeme getirilmesi bekleniyor. Bedelli askerlikten faydalanması beklenen yüz binlerce kişi, sosyal medya üzerinden, 28 günlük temel eğitimin olmaması yönünde paylaşım yaptı. Bir iş yerinde çalışıp bedelliden faydalanacak olanlar, 28 günlük temel eğitim nedeniyle mevcut işlerini kaybetme endişesi taşıyor. Kendi iş yeri olanlar ise 28 günlük sürede işlerinin aksayacağını, zarara uğrayacaklarını ifade ediyor.

GELİR DÜZEYİNE GÖRE ÜCRET ÖNERİSİ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de bedelli askerlikle ilgili yaptığı açıklamada, faydalanacak kişilerden gelir düzeyine göre ücret alınması önerisi yaptı. Destici, “Eğer asgari ücretle çalışıyorsa 5 bin lira ödesin aylık geliri 100 bin lira ise o da 100 bin lira ödesin. Yani bu adalet sağlansın. Asgari ücretli ile siz Türkiye’nin en zengininin çocuğunu aynı fiyata, 15 bin liraya bedelli askerlik yaptırırsanız bence bu adil ve doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

Komisyonda görüşülecek kanun teklifinin içinde sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili iyileştirmeler ve yasadışı bahisle mücadele için getirilen maddeler de yer alıyor.

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