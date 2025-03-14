Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor. Yaşanan değişimler sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları merak konusu oluyor. Petrol fiyatlarının 70 dolar bandının altına gerilemesi sonrasında benzin fiyatlarına peş peşe indirim gelmişti. Yapılan indirimlerin ardından akaryakıt fiyatlarında yeniden artış yaşandı. Benzine zam yapıldı. 1 lira 82 kuruşluk zam sonrası güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki İzmir, Ankara, İstanbul’da LPG, motorin, benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 14 Mart 2025 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatı…