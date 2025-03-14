Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi SON DAKİKA: BENZİNE ZAM GELDİ! Güncel LPG, motorin ve benzin litre fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 14 Mart 2025 akaryakıt fiyatları tablosu

        Benzine zam geldi, tabela değişti! 14 Mart 2025 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, motorin ve benzin litre fiyatları

        Akaryakıt fiyatları son dakika zam ve indirim haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Döviz kurunda ve petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, LPG, motorin ve benzin fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Mart ayının başında benzine peş peşe indirim yapılmıştı. Bugün ise benzine zam geldi. Son dakika haberinin ardından araç sahipleri, ''İzmir, Ankara, İstanbul'da LPG, motorin, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 14 Mart 2025 Güncel akaryakıt fiyatları tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 07:41 Güncelleme: 14.03.2025 - 07:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor. Yaşanan değişimler sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları merak konusu oluyor. Petrol fiyatlarının 70 dolar bandının altına gerilemesi sonrasında benzin fiyatlarına peş peşe indirim gelmişti. Yapılan indirimlerin ardından akaryakıt fiyatlarında yeniden artış yaşandı. Benzine zam yapıldı. 1 lira 82 kuruşluk zam sonrası güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki İzmir, Ankara, İstanbul’da LPG, motorin, benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 14 Mart 2025 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatı…

        2

        BENZİNE ZAM GELDİ!

        Petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor.

        Benzinin litre fiyatına, 14 Mart 2025 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 82 kuruş zam geldi.

        3

        MOTORİNE VE LPG’YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

        Motorin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

        4

        AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

        LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 14 Mart 2025 Cuma günü için sorgulanıyor. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

        İşte; 14 Mart 2025 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları…

        5

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 45,23 TL

        Motorin litre fiyatı: 45,36 TL

        LPG litre fiyatı: 27,59 TL

        6

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 45,08 TL

        Motorin litre fiyatı: 45,24 TL

        LPG litre fiyatı: 26,99 TL

        7

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 45,78 TL

        Motorin litre fiyatı: 46,09 TL

        LPG litre fiyatı: 27,49 TL

        8

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 46,15 TL

        Motorin litre fiyatı: 46,46 TL

        LPG litre fiyatı: 27,34 TL

        9

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        10
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan K. gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan K. gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        2 günlük bebeği boğup çukura gömmüşlerdi! Anne ve anneanne 5 yıldır aranıyordu!
        2 günlük bebeği boğup çukura gömmüşlerdi! Anne ve anneanne 5 yıldır aranıyordu!
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Teşekkürler Fenerbahçe!
        Teşekkürler Fenerbahçe!
        O işçilerin kıdem tazminatı hakkı yok
        O işçilerin kıdem tazminatı hakkı yok
        "Umarım UEFA beni cezalandırmıyordur"
        "Umarım UEFA beni cezalandırmıyordur"
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Trump'ın ekibi harekete geçti
        Trump'ın ekibi harekete geçti
        Sıcaklıklar artmaya devam ediyor
        Sıcaklıklar artmaya devam ediyor
        Şinasi Yurtsever, hayatını kaybetti
        Şinasi Yurtsever, hayatını kaybetti
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Kardeşinin sevgilisini öldüren ağabey yakalandı
        Kardeşinin sevgilisini öldüren ağabey yakalandı
        İsrail Tesla'dan teklif istedi
        İsrail Tesla'dan teklif istedi
        İki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
        İki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
        Çorum'da gıda fabrikasında yangın çıktı
        Çorum'da gıda fabrikasında yangın çıktı
        "Mourinho'nun bir strateji kurduğunu anladık"
        "Mourinho'nun bir strateji kurduğunu anladık"
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        F.Bahçe 4 kez penaltı bekledi!
        F.Bahçe 4 kez penaltı bekledi!