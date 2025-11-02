Habertürk
        Beşiktaş'ın borcu açıklandı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın borcu açıklandı

        Beşiktaş'ın Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda toplam borcunun 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 TL olduğu açıklandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.11.2025 - 14:17 Güncelleme: 02.11.2025 - 14:17
        Beşiktaş'ın borcu açıklandı
        Beşiktaş Kulübünün 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda siyah-beyazlı kulübün borcu açıklandı.

        Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda mali konularla ilgili bilgi veren denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk yaptığı konuşmada, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 lira olduğunu söyledi.

