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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Beşiktaş'ta, arıza yapan yolcu otobüsünde yangın çıktı

        Beşiktaş'ta, arıza yapan yolcu otobüsünde yangın çıktı

        Malatya-İstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Beşiktaş'ta meydana gelen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 07:54 Güncelleme: 10.08.2024 - 07:55
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        Malatya'dan geldi Beşiktaş'ta yandı!
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        Beşiktaş'ta, Malatya'dan hareket edip İstanbul'a gelen şehirlerarası yolcu otobüsünde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında ölü ya da yaralı bulunmazken otobüsün motor kısmında büyük çapta hasar meydana geldi.

        Olay, saat 05.30 sıralarında Konaklar Mahallesi Büyükdere Caddesi 4. Levent mevkinde meydana geldi. Malatya'nın Pütürge ilçesinden kalkan şehirlerarası yolcu otobüsü, İstanbul istikametine ilerlediği esnada arıza yaptı. Avrupa yakasına doğru yolculuğa devam eden otobüs, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek 4.Levent'e ulaştığı sırada, motor kısmından dumanlar yükselince şoför, aracı sağ şeride çekerek kapıları açtı. Bu sırada, uyumakta olan yolcular ise panik halinde otobüsü tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri otobüsün motor kısmında başlayan yangını kısa sürede söndürürken, polis Büyükdere Caddesi'ni Sarıyer istikametinde trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından trafik kontrollü şekilde açılırken, yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangında yaralı bulunmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        "YOLDA BİR İKİ KERE ARIZA YAPTI"

        Ailesiyle birlikte İstanbul'a yolculuk yapan Erdal Parlak, "Araba yolda bir iki kere arıza yaptı. Çok fazla yük ve eşya vardı, herhalde neticesinde bir duman oldu. Başta orta kapı açılmadı ama sonradan arkadaşlar açtılar. Çok şükür en azından çocuklarımıza bir şey olmadan kurtardık. Şoför arkadaşlar yardımcı oldular ama daha dikkatli olabilirlerdi. Çok fazla eşya yüklemeyebilirlerdi. Malatya'dan buraya gelirken de ufak tefek bir şeyler yaşadık. Bu kadar eşyanın bize zarar vereceğini arka koltuklara bir şey koymamaları gerektiğini söyledik ama arkadaşlar çok dikkate almadılar. Şimdilik iyiyiz, çocuklarımız iyi bir problem olmaz inşallah. Otobüste 35 yolcu vardı. Malatya'dan İstanbul'a yolculuk yapıyorduk. " dedi.

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