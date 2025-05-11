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        Beşiktaş'ta seçim günü

        Beşiktaş Kulübü'nde yeni başkanın belli olacağı olağan seçimli genel kurul toplantısı bugün yapılacak. Genel kurulda mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy yarışacak. Siyah-beyazlılarda 31 Aralık 2024 çalışma saati bitimine kadar aidatlarını yatıran 27 bin 588 üye oy kullanma hakkına sahip bulunuyor. Ancak seçime katılımın yüksek olması beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 11.05.2025 - 08:08 Güncelleme: 11.05.2025 - 08:12
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        Beşiktaş'ta seçim günü
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        Beşiktaş Kulübü'nde olağan seçimli genel kurul toplantısı bugün yapılacak. Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek genel kurul, saat 10.00'da başlayacak.

        Mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy, genel kurulda başkanlık için yarışacak.

        Genel kurulda 31 Aralık 2024 günü çalışma saati bitimine kadar aidatlarını yatıran 27 bin 588 üye oy kullanabilecek.

        Seçimde yarışacak adaylar Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listeleri şöyle:

        - Serdal Adalı

        Asıl üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer

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        Yedek üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam

        - Gürkan Aksoy

        Asıl üyeler: Levent Önkol, Işık Dumrul, Tolga Bal, İsmail Tatlılık, Feridun Özgiden, Ali Kızıltaş, Cem Şendur, Safiye Taylan, Bülent Erunsal, Çetin Yıldırım

        Yedek üyeler: Eralp Elmasdiken, Çağıl Geylan, Nihan Tüfekçioğlu, Nurettin Yılgın, Selçuk Akman

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