Beşiktaş'ta seçim günü Beşiktaş Kulübü'nde yeni başkanın belli olacağı olağan seçimli genel kurul toplantısı bugün yapılacak. Genel kurulda mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy yarışacak. Siyah-beyazlılarda 31 Aralık 2024 çalışma saati bitimine kadar aidatlarını yatıran 27 bin 588 üye oy kullanma hakkına sahip bulunuyor. Ancak seçime katılımın yüksek olması beklenmiyor

Habertürk / AA Giriş: 11.05.2025 - 08:08 Güncelleme: 11.05.2025 - 08:12 facebook

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