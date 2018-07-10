Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Badou Ndiaye için flaş bir açıklama geldi.Galatasaray'dan Stoke City'ye giden Ndiaye'nin menajeri Hugo Sala, İngiliz ekibinin Senegalli yıldızı kiralamaya sıcak baktığını iletti.
MENEJERİ GETİRECEK!
Ndiaye'nin Galatasaray'a imza attığı 2.7 milyon euro'ya Beşiktaş'a getireceğini belirten Sala, İngiliz ekibini 2 milyon euro kiralama bedeline ikna edebileceğini belirtti.
(Vatan)
SIKI PAZARLIK
Beşiktaş Yönetimi, uzun süredir peşinde olduğu Brezilyalı yıldız Bernard Duarte ile yakın temasta. Teknik direktör Şenol Güneş’in de kadroda görmek istediği oyunculardan biri olan Bernard, Kara Kartal’dan bonuslar haricinde senelik 4 milyon Euro talep ediyor.
Ancak Beşiktaş, 25 yaşındaki futbolcunun menaceri Adriano Spadoto ile yaptığı görüşmelerde bu rakamı aşağı çekmeye çalışıyor. Bonservisi elinde olduğu için yüksek ücret talep eden Bernard’la kıran kırana pazarlıklar devam ediyor. Bu rakam 3 milyon seviyelerine gelirse Beşiktaş, bu transferi gerçekleştirecek.
GELECEĞE YATIRIM
Brezilyalı futbolcu, henüz 25 yaşında olduğu için de gelecek adına yatırım olarak görülüyor. Hem Avrupa’ya hem de Çin’e son 3 yıllık periyotta pek çok oyuncuyu yüksek bonservis bedelleriyle gönderen Beşiktaş, Bernard konusunda benzer bir yol haritası izleyecek.
(Fanatik)
BEŞİKTAŞ'TAN VİDA AÇIKLAMASI: SATMAYA MECBUR DEĞİLİZ!
Dünya Kupası’nda yarı finale kalan Hırvatistan’ın Beşiktaşlı yıldızı Vida, transferin gözdesi. Özellikle İngiliz kulüpleri yıldız oyuncuyu renklerine katmak için yarışıyor. Ancak Beşiktaşlı bazı yöneticiler, Hırvat futbolcuyu satmak zorunda olmadıklarını dile getirdi
EN CİDDİ ALICI LİVERPOOL!
3 İngiliz ekibinin talip olduğu Vida’nın en ciddi alıcısı ise Liverpool. Kloop’un mutlaka takımda görmek istediği Vida için Kırmızılar, 18 milyon euroya kadar çıktı. Ancak Beşiktaş 25 milyon eurodan aşağıya satmak niyetinde değil. İngiliz basınında ise 30-35 milyon euroluk rakamlar konuşuluyor. Beşiktaş yönetimi, teklifleri doğruladı ancak rakam vermekten kaçındı. Vida konusundaki politikalarını ve yol haritalarını şöyle anlattılar:
GÜÇ KAYBETMEK İSTEMİYORUZ
Büyük kulüplerin oyuncularımızı istemesi gurur veriyor. Ancak şunu da belirtmek isteriz ki onları alıp, başarılı olmak isteyen takımlar kadar bizim de başarı arzumuz var. Kamuoyunda, ‘Beşiktaş’ın ekonomik sıkıntıları var, oyuncularına alıcı çıkarsa satacaklar’ gibi bir imaj oluşturulmaya çalışılıyor. Böyle bir şey yok. Son 3 sezonda 2 şampiyonluk elde etmiş bir takımız ve taraftarımız bu sezon da bizden aynı başarıyı bekliyor. Yani elimizdeki takımın gücünü zaafa uğratacak hamleler kesinlikle yapmayız. Oyuncu değerini bulursa onu satar, daha iyisini alırız. Beşiktaş bir ticari kuruluş değil, futbol kulübüdür.
(Fanatik)
"PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI"
Beşiktaş, Andre Ayew ile prensipte anlaşmaya vardı. Swansea City’de oynayan 28 yaşındaki forvet ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalanacağı ve gelecek günlerde oyuncunun İstanbul’da olacağı belirtildi.
TRANSFERDE SONA DOĞRU!
Transferde şu ana kadar sessiz kalan ve forvet konusunda çalışmalar yapan Beşiktaş’ta flaş bir isimle sona doğru gelindi. Swansea City’de forma giyen Andre Ayew’in siyah-beyazlı formaya yakın olduğu aktarıldı. Gana basınında çıkan özel haberde, Ayew’e yakın bir kaynağa dayandırılarak bir derleme yapıldı.
PRENSİPTE ANLAŞILDI!
Buna göre de Ayew’in menajerlerinin Beşiktaş ile prensipte anlaştığı kaydedildi. Gelecek günlerde Ayew’in İstanbul’a geleceği ve imzayı atacağı da eklendi. 28 yaşındaki futbolcunun 1 yıllık kiralık olarak Beşiktaş’ta oynayacağı, opsiyon detaylarının henüz netleşmediği aktarıldı.
(Şampiy10)
Şenol Güneş'ten Manuel Fernandes transferine onay!
Şenol Güneş, 10 numara transferinde listenin ilk sırasında yer alan siyah-beyazlıların eski oyuncusu Manuel Fernandes için, “Çok yetenekli bir oyuncu, iki yönlü oynayabiliyor. Bize katkı sağlar” raporu verdi.
10 NUMARA ARAYIŞINA ESKİ OYUNCU
Transferde 10 numara arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'ta adı listenin ilk sırasına yazılan Portekizli Manuel Fernandes'e teknik direktör Şenol Güneş'ten onay çıktı. Siyahbeyazlıların eski oyuncusunun Lokomotif Moskova'daki maçlarını takip ettiğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcının, "İyi bir sezon geçirdi. Çok yetenekli bir oyuncu, iki yönlü oynayabiliyor. Bizim o bölgede daha çok ara pası, hücum pası üretebilecek ayaklara ihtiyacımız var. Takıma katkı sağlar. Fernandes'i alırsanız kesinlikle hayır demem" ifadelerini kullandı.
ORMAN'IN ELİ RAHATLADI
Kartal'ın hocası Güneş'in onay vermesiyle eli rahatlayan başkan Fikret Orman, Portekizli yıldızın menajeriyle temaslarını yoğunlaştırdı. Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi olan Fernandes'te mali şartları değerlendirecek olan Fikret Orman'ın diğer alternatifleri de düşünerek son kararını vereceği kaydedildi.
EZELİ RAKİPLERE HİÇ GOL ATAMADI
Beşiktaş ile daha önce 4 sezonda 98'i ilk 11'de 112 maça çıkan Manuel Fernandes, bu karşılaşmalarda 20 gol attı. Lokomotif Moskova'da bu performansının da üzerine çıkan Portekizli, 113 maçta 30 kez ağları havalandırdı ve takımın en önemli isimleri arasına girdi. Beşiktaş öncesi Valencia ile 4 sezon geçiren Fernandes, İspanyollarla 76 maçta sadece 3 gol atabilmişti. Öte yandan Fernandes Türkiye kariyerinde Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı 7'şer maça çıkarken ağları havalandıramadı.
(Fanatik)
Chadli’ye 10 milyon euro!
İngiliz ekibi West Bromwich, Kara Kartal'ın talip olduğu Nacer Chadli için 10 milyon euro bonservis bedeli istedi. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, 10 numara için düşünülen isimlerden biri olan Nacer Chadli için İngiliz ekibinin istediği bonservis bedeli belli oldu.
İLK TEMAS OLUMLU GEÇTİ
28 yaşındaki oyuncuya Şenol Güneş'in de onay vermesinin ardından yapılan ilk temasların olumlu geçtiği ifade edildi. Kulübü West Bromwich'ten ayrılmak isteyen ve şu anda Dünya Kupası'nda görev yapan Belçikalı yıldız için İngiliz ekibi 10 milyon euro bonservis istiyor.
PAZARLIK SÜRÜYOR
Tutarı yüksek bulan Beşiktaş yönetimi, İngilizler ile yeniden masaya oturacak ve fiyatı aşağıya çekmeye çalışacak. Eğer pazarlıklar istenilen seviyeye çekilemezse, hem 10 numara mevkiinde hem de kanatlarda forma giyebilen deneyimli futbolcunun kiralık olarak Beşiktaş forması giymesi için mesai harcanacak.
(Fotomaç)
Beşiktaş’ın kanca attığı Joao Mario ve Slimani’ye West Ham kancası!.
Beşiktaş transferde büyük bombaları patlatmak için oyuncu satışını bekliyor. Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'ya gelen teklifler var.
WEST HAM DA TALİP OLDU. İŞİNİ ZORLAŞTIRDI
Bu oyunculardan gelecek parayla Kartal, İnter'den Joao Mario ve bonservisi Leicester City'de olan İslam Slimani'ye yönelecek.
Ancak siyah-beyazlıların bu transferde ciddi bir rakibi var. Premier Lig'de yüksek gelir elde eden West Ham United da iki oyuncunun peşinde. Bu durumda da iki oyuncunun rakamları Kartal'ın istediği yere inmiyor. (Fotomaç)
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