Beylikdüzü Mermerciler Sanayi sitesinde bulunan etiket üretimi yapan 4 katlı fabrikanın depo kısmında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, saat 07.00 sıralarında Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın bodrum katında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Durumu görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipler yetersiz kalınca çevre ilçelerden birçok itfaiye ekipleri daha sevk edildi. Yangın kontrol altına alınmaya çalışırken gökyüzünü dumanlar kapladı. Kimyasal maddelerin de alev almasıyla kısa sürede büyüyen yangına müdahale eden ekipler yangını 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

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