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Bilim Kurulu Üyesi: Önlemler gevşetilmeye başlarsa martta 3. dalga çok uzak olmaz

Koronavirüsle mücadele aşılamayla birlikte sürerken Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz salgına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavuz, “Önlemler şu andan itibaren gevşetilmeye başlarsa martta herkesin beklediği bir 3. dalga var, öyle bir şey çok uzak olmaz" dedi

Son dakika: Bilim Kurulu Üyesinden kritik 3. dalga uyarısı! - Haberler
Bilim Kurulu Üyesinden 3. dalga uyarısı!
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İHA

Yeni tip koronavirüsle mücadele tüm dünyada sürerken alınan birçok önlemle toplumsal hareketliliğin ve virüsün yayılımının azaltılması hedefleniyor. Bu noktada birçok ülkede aşılama çalışmaları sürerken Türkiye’de aşının birinci dozunun uygulandığı kişi sayısı 3.5 milyonu geçti. Okullarda yüz yüze eğitime yönelik gelişmeler yaşanırken, gelişmeler normalleşmeye yönelik soruları da beraberinde getirdi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz da önlemler ve salgına dair değerlendirmelerde bulundu. Yavuz, sırası gelen herkesin zaman kaybetmeden aşı olması gerektiğini ifade ederken, doğru maske kullanımının önemine dikkat çekti. Yavuz, önlemlerin gevşetilmesi durumunda Mart ayında pandemide 3. dalganın uzak olmadığını söyledi.

"KANITI OLAN ŞEYLER DEĞİL"

Restoran, kafe gibi alanların kapalı olmasına ilişkin konuşan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, “Şu anda toplumsal hareketliliğin artmaması gerekiyor maalesef. Esnafın açılması açılmaması kararını bizler vermiyoruz. Koşullara bağlı, açılmaların olabilmesi için belli eşik değerler vardır. O değerlerin altına düşerse hem okulların açılması, hem sosyal hareketliliğin sağlanması için gerekli koşullar sağlanmış olur. O oranlardan önce açıldığı zaman bu infeksiyonlar hızla eski seviyelerine dönebileceği için önerilmez. Kapalı ortamda hiçbir koşulda maskeyi çıkartmak uygun değil. Kesinlikle bir an için bile olsa çıkmaması gerekiyor. Maskeyi doğru kullanırsak korunuruz. Her olayda hemen 'çift kullanın, N-95 kullanın' bunlar kanıtı olan şeyler değil" dedi.

"MASKE KULLANIMINDAN SIKILDIK AMA ZORUNDAYIZ"

İmmün plazma gibi tedavileri mutasyonlar yönünden değerlendiren Yavuz, “İmmün plazma tedavisi uygulandığında zayıf bir ortamda bir şey vermiş oluyorsunuz ve virüs de avantaj kazanıyor kendisini değiştirmek konusunda. Özellikle bağışıklığı baskılanmış olması ve bu tarz tedaviler mutasyonların lokomotifi oldu gibi görünüyor. Çok sıkıldım gerçekten maske kullanımından ama şu şımarıklığı yapabilecek bir durumumuz yok, artık sıkıldık yapmayalım. Sıkıldık ama yapmak zorundayız. Şu anda yapabileceğimiz şey mevcut önlemleri devam ettirmek, önerilere harfiyle uymak ve durumu takip etmek” diye konuştu.

"ÖNLEMLER GEVŞETİLMEYE BAŞLARSA O ZAMAN MARTTA 3. DALGA ÇOK UZAK OLMAZ"

Normalleşme ve aşılamaya ilişkin konuşan Yavuz, "Durum iyi giderse açılma yönünde, durum kötü gider değerler artış gösterirse o zaman da kapanma göstermek zorundasınız. Bu şekilde devam edersek durumun iyi gideceğini ve bizim açılabileceğimizi tahmin ediyorum. Ama eğer ki bu önlemler şu andan itibaren gevşetilmeye başlarsa o zaman martta herkesin beklediği bir 3. dalga var biliyorsunuz. Öyle bir şey de çok uzak olmaz, şu aşamada çok kritik, biraz daha sabırlı olmalıyız. Kasımdan sonra halkın önlemleri iyi aldığını görüyorum. Salgın için bir yıl, iki yıl çok uzun bir süre değil. Aşıları da elde edebilirsek önümüzdeki yıl daha güzel günlerimiz olabilir diye ümit ediyorum. Hakkı gelen herkesin hiç vakit kaybetmeden aşı olmasını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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