ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim vaatleri arasında ilk sırada yer alan kaçak göçmenlere karşı 'sıfır politika' uygulaması kapsamında gözaltına alınan göçmenlerin büyük bölümü, Louisiana eyaletindeki cezaevlerine gönderiliyor.

Associated Press'in haberine göre son 1 yılda yakalanan ve çoğunluğunu Latin kökenlilerin oluşturduğu 51 bin kaçak göçmenin yaklaşık 8 bini, Louisiana'nın ücra köşelerindeki 8 cezaevinde tutuluyor.

Louisiana'ya gönderilen kaçak göçmen sayısındaki yükselişte, son dönemde göçmen gözaltı merkezlerine karşı çıkan eyaletlerin artması etkili oldu. California ve Illinois'in yanı sıra, Cumhuriyetçi Parti'nin kalesi sayılan Teksas eyaletinde bile yerel yönetim, göçmen gözaltı merkezlerine izin vermiyor.

YENİ GELİR KAPISI

Louisiana'da yaşanan bu gelişme, eyaletin mahkum sayısını azaltma politikasıyla çelişse de, yerel halk, cezaevlerindeki artıştan memnun, zira özellikle taşra bölgelerinde yaşayan ve geçim sıkıntısı çeken halk için cezaevleri yeni iş imkanı anlamına geliyor.

Mayıs ayından bu yana kaçak göçmenleri kabul etmeye başlayan Winn Gözaltı Merkezi'nde maaşların saatlik 10 dolardan 18,50 dolara çıktığı belirtiliyor.