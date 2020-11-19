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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Bir tarihi camide daha yangın çıktı! - Haberler
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Son dakika haberler... Restorasyon için kapalı olan camide yangın çıktı!

İstanbul'da çıkan yangında hasar gören Vaniköy Camii'nden sonra bir tarihi cami daha küle döndü. Olayda, Siirt'te ibadete kapalı olan ve restorasyonu planlanan tarihi camide yangın çıktı. Camide hasara yol açan yangına, madde bağımlısı kişilerin neden olduğu şüphesi üzerinde duruluyor

Son dakika: Bir tarihi camide daha yangın çıktı! - Haberler
Bir tarihi camide daha yangın çıktı!
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AA

Merkez Karakol Mahallesi'nde bulunan, meydana gelen çökme ve çatlaklar nedeniyle ibadete kapatılan yaklaşık 130 yıllık Şeyh Maruf Camisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Siirt Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Camide hasara yol açan yangına, madde bağımlısı kişilerin neden olduğu şüphesi üzerinde duruluyor. Tarihi caminin gelecek yıl restore edilmesinin planlandığı öğrenildi.

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