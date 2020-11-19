Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Eyüp Sultan Mezarlığı'na gitti. Burada Ahmet Kekeç'in kabrini ziyaret eden ve dua okuyan Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Daha önce iki kez kanser tedavisi gören Kekeç, 14 Kasım'da hayatını kaybetmişti.

YANAN VANİKÖY CAMİSİNİ İNCELEDİ

Erdoğan daha sonra buradan geçtiğimiz günlerde yanan Vaniköy Cami'ne geçti. Camide incelemelerde bulunan Erdoğan yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan buradan ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne geçti.