Bu da et kuyruğu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemSON DAKİKA: Bu da et kuyruğu!
ABONE OL

Bu da et kuyruğu! Sokağa sığmadılar

Tam kapanma öncesi tüm yurtta görülen 'seyahat izin belgesi' kuyruklarının ardından Bursa'da sokağa sığmayan bir kuyruk görüntülendi. Sokağı sığmayıp, yüzlerce metre uzayan bu kuyruğun sebebi ise, et... Vatandaşlar tam kapanma öncesi et ihtiyaçları için kasap önünde saatlerce bekledi. Kavgaların yaşandığı kuyrukta polis kasapların önüne bariyerle önlem aldı.

SON DAKİKA: Bu da et kuyruğu!
Bu da et kuyruğu!
0:00 / 0:00
İHA

Bursa'da tam kapanma öncesi kasapların önünde yüzlerce metre kuyruk oluştu. Vatandaşlar et alabilmek için saatlerce kuyruk bekliyor.

Şehir merkezinde faaliyet gösteren et toptancısı kasaplardan uygun fiyata et almak isteyen vatandaşlar kasapların önünde sonu gözükmeyen kuyruklar oluşturdu. Kuyrukta saatlerce bekleyen vatandaşlar kavga etmeye başlayınca polis kasapların önüne bariyer koyup önlem aldı. Kasaplarda kıyma 45 liradan kuşbaşı et 51 liradan kasap köfte ise 46 liradan satılıyor.

Saatlerdir kuyruk beklediklerini ifade eden vatandaşlar, "Burada et hem kaliteli hem de ucuz, bizde tam kapanma öncesi et ihtiyacımızı almak için geldik. Burada beklediğimize değiyor" dedi.

Dükkanların önünde kepenkler açılmadan kuyruğun başladığını belirten kasaplar, "Biz vatandaşa kaliteli eti uygun fiyata sunuyoruz. Alan vatandaşlarda memnun kalıyor. Bizi tekrar tercih ediyor. Dükkanların önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Vatandaşlar saatlerce kuyrukta bekliyor" şeklinde konuştu.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bugün seyahat edilebilir mi, seyahat yasağı var mı? Tam kapanma şehirler arası seyahat yasağı ne zaman başlıyo
GÜNDEMBugün seyahat edilebilir mi, seyahat yasağı ne zaman ...
Covid-19 (koronavirüs) aşısı için tur düzenleyenlere dikkat - HABERLER
GÜNDEMAşı turuna dikkat
Son dakika: Thodex'te şüphelilerden çarpıcı ifadeler! - Haberler
GÜNDEMThodex'te şüphelilerden çarpıcı ifadeler!
MEB'ten AÖL kayıt yenileme duyurusu! AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? BELLİ OLDU!
GÜNDEMAÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
Taksim'de 1 Mayıs 1977 anması - Haberler
GÜNDEMTaksim'de 1 Mayıs 1977 anması
Son dakika haberi Bakan Yanık: Kısıtlamadan muaf olan ailelerin çocukları için kreşler açık olacak
GÜNDEMKısıtlamada hangi kreşler açık olacak?
TARİFSİZ ACI! Son dakika: Küçük Arif sulama havuzunda can verdi - Haberler
GÜNDEMKüçük Arif sulama havuzunda can verdi
Son dakika haberi Lice'de 5 terörist öldürüldü!
GÜNDEMLice'de 5 terörist öldürüldü!
Sahte para kuryesi jandarmaya yakalandı
GÜNDEMSahte para kuryesi jandarmaya yakalandı
SON DAKİKA: MSB duyurdu! Sınırda 1'i PKK'lı 7 kişi yakalandı - Haberler
GÜNDEMMSB duyurdu! Sınırda 1'i PKK'lı 7 kişi yakalandı