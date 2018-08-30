Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Trabzonspor'da flaş gelişme yaşanıyor. TRT Spor'un haberine göre bordo-mavililerin tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Burak Yılmaz'ın adı Beşiktaş'la transferde anılıyordu. Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu bugün yaptığı açıklamada "Trabzonspor ve oyuncunun menfaatleri bir noktada çakışırsa o noktada oturulur konuşulur. Ama ne bu anlamda gelmiş ciddi bir teklif var ne oyuncunun böyle bir talebi var ne de Trabzonspor’un verme arayışı var. Olmaz demiyorum ama olur da demiyorum. Profesyonel futbolda, bugünkü endüstriyel futbola dönüştüğümüz ortamda her kulüp her zaman oyuncularını verebilir, yeni oyuncu katabilir. Burak da onlardan bir tanesi. Biz Burak’dan rahatsız değiliz. O da bu kulüpten zannederim rahatsız değildir" ifadelerini kullanmıştı.

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