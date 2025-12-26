Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Bursa'da cilt bakımı tuzağı... İyilik yapmak isterken icralık oldular

        Bursa'da cilt bakımı tuzağı... İyilik yapmak isterken icralık oldular

        Bursa'da iki arkadaş, sokakta broşür dağıtan gençlere yardımcı olmak isterken güzellik salonunun icra tuzağına düştü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 12:15 Güncelleme: 26.12.2025 - 12:15
        İyilik yapmak isterken icralık oldular
        Bursa'da iki arkadaş, sokakta broşür dağıtan gençlere yardımcı olmak isterken güzellik salonunun icra tuzağına düştü. Cilt analizi yaptırmak için girdikleri salonda imzaladıkları prosedür belgesi, kısa süre sonra 22 bin ve 25 bin liralık icra dosyalarına dönüştü.

        CİLT BAKIMI İÇİN PROSEDÜR SANDILAR

        Cumhuriyet Caddesi'nde broşür dağıtan genç kızlara destek olmak isteyen Ceren Yıldız ve Yağmur Kurt, güzellik salonuna girerek bilgi aldı. Kendilerine cilt bakımı için bir prosedür kağıdı imzalatıldı. Daha sonra sık sık telefonla aranan 4 ay sonra da adreslerine icra kağıdı gönderilen iki arkadaş, senet imzalamadıklarını belirterek sadece bilgi almak istediklerini söyledi. Ancak salon tarafından defalarca aranarak randevuya zorlandılar.

        ''DİĞER MAĞDURLAR SESLERİNİ ÇIKARMALI''

        Aylar sonra gelen icra kâğıdıyla şok yaşayan Ceren Yıldız, "İyilik yapalım derken mağdur olduk. 12 bin lira istendi, avukat derken e-Devlet'te 22 bin lira görünüyor. Birçok mağdur olduğunu öğrendik" dedi. Yağmur Kurt ise, "Gençlere yardımcı olmak istedik ama icra dosyasıyla karşılaştık. Benim e-Devlet'te 25 bin lira görünüyor. Başta korktuk ama cesaret ettik, diğer mağdurlar da seslerini çıkarmalı" diye konuştu.

        GÜZELLİK SALONUNU BOŞ BULDULAR

        Kapısına gittikleri güzellik salonunu boş bulan mağdurlar, çevredeki esnaftan da çok sayıda kişinin aynı yöntemle dolandırıldığını öğrendi. Firmanın telefonlarının ise sürekli meşgul çaldığı belirtildi.

