Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir şahıs kendisine sigara vermeyen genci bıçaklayarak kaçtı. Bacağından yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırılırken polis saldırganın peşine düştü.

"SİGARAM YOK" CEVABINI KABUL ETMEDİ!

İHA'nın haberine göre; Bursa'nın Mudanya ilçesi, Altınkum Sahili'nde saat 00.50 sıralarında 27 yaşındaki Muhammet E.İ., arkadaşlarıyla birlikte deniz kenarında yürüdüğü sırada, karşılarına çıkan alkollü oldukları iddia edilen üç kişilik bir grup ile tartışma yaşadı. İddiaya göre gruptan biri, Muhammet E.İ.'den sigara istedi. "Sigaram yok" cevabını alan saldırgan, cebinden çıkardığı bıçakla genç adama saldırdı.

BACAĞINDAN YARALANDI

Saldırganın savurduğu bıçak darbeleri, Muhammet E.İ.'nin sağ bacağına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Muhammet E.İ.'ye, çevredeki vatandaşlar yardım etti. 112 Acil Servis ekiplerinin ihbar üzerine olay yerine gelmesiyle birlikte, yaralı genç ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

14 DİKİŞ ATILDI

Hastanede tedavi altına alınan Muhammet E.İ.'nin iki bıçak darbesi aldığı ve toplam 14 dikiş atıldığı öğrenildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATILDI

Olayın ardından bıçaklı saldırganlar hızla bölgeden uzaklaşırken, Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan şahısların yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Polis ekipleri, sahil hattındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.