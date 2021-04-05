Bursa'yı şiddetli sağanak vurdu! 0:00 / 0:00

DHA

Bursa'da, dün akşamdan beri etkili olan şiddetli yağmurun etkisi, sabaha karşı arttı. Yıldırım, İnegöl, Kestel, Yenişehir ve Osmangazi’deki dere ve sulama kanalları taşma noktasına geldi.

DHA'nın haberine göre, Kestel ilçesindeki Gölbaşı Göleti yolundaki bir köprü ise şiddetli akıntı nedeniyle çöktü. Derekızık mevkisinde de dere yatağındaki bir ağaç devrildi.

İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi’nde ise derenin taşması sonucu tarlalar sular altında kaldı. Belediye ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalara başladı.

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