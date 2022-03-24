Büyükşen çifti cinayetinde flaş gözaltılar!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Büyükşen çifti cinayetinde flaş gözaltılar!
ABONE OL

Konya'daki Büyükşen çifti cinayetine ilişkin 7 gözaltı!

Son dakika haberine göre Konya'da, Metin ile Necla Büyükşen çiftinin maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Buna göre soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika: Büyükşen çifti cinayetinde flaş gözaltılar!
Büyükşen çifti cinayetinde flaş gözaltılar!
0:00 / 0:00
AA

Son dakika... Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

AA'da yer alan habere göre cinayetle ilgileri olabileceği değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen çifti hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

Olaya ilişkin 13 Temmuz'da yeniden soruşturma başlatılmış, jandarma ekiplerince 25 şüpheli yakalanmıştı.

TUTUKLU SANIK CEZAEVİNDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sorgulama neticesinde adliyeye sevk edilen zanlılardan Esra T. ile Abdullah B. "kasten öldürmeye azmettirme", Mustafa O. ve Zekeriya O. da "kasten öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla tutuklanmış, 21 kişi jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışma neticesinde Ankara'da yakalanan Afganistan uyruklu şüpheli A.U. da çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla tutuklanan Afganistan uyruklu A.U. ile Zekeriya O. adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti

Tutuklu sanıklardan Mustafa O. ise cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Korkunç iddia! Veli, müdür yardımcısını darbetti
GÜNDEM Korkunç iddia! Veli, müdür yardımcısını darbetti
Adnan Oktar davasında yeni gelişme
GÜNDEM Adnan Oktar davasında yeni gelişme
Son dakika: Havalimanında uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
GÜNDEM Havalimanında uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda ...
Emrah Apartmanı davasında gerginlik yaşandı
GÜNDEM Emrah Apartmanı davasında 'Şov yapmayın' gerginliği
Balistik füze nedir, ne demek? Balistik füze Türkiye'de var mı, özellikleri ve hızı ne?
GÜNDEM Balistik füze hakkında merak edilenler
Diyanet Cuma Hutbesi yayınlandı! 25 Mart Diyanet Cuma Hutbesi konusu nedir?
GÜNDEM Diyanet Cuma Hutbesi yayınlandı!
Tepki çeken karar! Anneye yönelik çirkin sözlere beraat!
GÜNDEM Tepki çeken karar! Anneye yönelik çirkin sözlere ...
Şırnak merkezli 3 ilde terör operasyonu: 9 gözaltı
GÜNDEM 3 ilde terör operasyonu: 9 gözaltı
Bakan Özer: 3 bin yeni anaokulu, 40 bin yeni ana sınıfı yapacağız
GÜNDEM Bakan Özer: 3 bin yeni anaokulu, 40 bin de yeni ana ...
Son dakika: İSKİ'den zam önerisi açıklaması!
GÜNDEM İSKİ Genel Müdürü'nden zam önerisi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.