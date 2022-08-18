Cadde ortasında silahlı kavga! 6 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Cadde ortasında silahlı kavga! 6 kişi yaralandı
ABONE OL

Son dakika haberi Küçükçekmece'de caddede silahlı kavga! 6 kişi yaralandı

İstanbul Küçükçekmece'deki bir caddede iki grup arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı

Son dakika: Cadde ortasında silahlı kavga! 6 kişi yaralandı
Cadde ortasında silahlı kavga! 6 kişi yaralandı
0:00 / 0:00
İHA

Küçükçekmece'de 6 kişinin yaralandığı kavganın detayları ortaya çıktı. Kavganın bir siteyi yönetmek isteyen yeni ve eski yönetim üyeleri arasında çıktığı belirlendi. Kavgada bir kişi bıçakla 5 kişi de silahla yaralandı.

İHA'nın haberine göre, polis ekiplerinin tarafları ayırmak için havaya ateş açtığı anlar kameraya yansıdı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Fotoğraf: İHA

Olay, saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Meydanı’nda bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, meydanda bulunan sitenin eski yönetimi ile yeni yönetimi arasında, ‘yönetim’ nedeniyle tartışma çıktı.

Site kapısında başlayan kavgada 1 kişi bıçaklandı. Daha sonra taraflar birbirlerine silahla ateş etmeye başlarken, 1’i bıçakla 5 kişi ise silahla yaralandı.

1 KİŞİ YAKALANDI

Fotoğraf: İHA

Kavga sitenin altındaki kafelere kadar sıçradı. Yaralılardan birinin durumumun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine özel harekat ve çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırmak için havaya ateş açtı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Olay yerine gelen yaralı yakınları ise sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren bir kişiyi polis memurları güçlükle sakinleştirdi.

Polis kavga ile ilgili ilk etapta 1 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Kavga anı ve yaralanan bir kişinin kaçma anı cep telefonu kamerasına yandı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ALES 2 ne zaman ve hangi gün? ALES 2 sınavı saat kaçta başlıyor, sınav ne kadar sürüyor?
GÜNDEM ALES 2 ne zaman?
Son dakika: 7 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM 7 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika: Zehirlenmelerin yaşandığı Bolu'nun Yuva köyünde yeni gelişme! - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Zehirlenmelerin yaşandığı Yuva köyünde yeni gelişme!
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Suriye açıklaması - Güncel haberler
GÜNDEM CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Suriye açıklaması
Üniversite boş kontenjan sorgulama 2022: ÖSYM ile Üniversite boş kontenjanlar açıklandı mı, boş kontenjanları nasıl öğrenebilirim?
GÜNDEM Üniversite boş kontenjan açıklandı mı?
İSKİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İSKİ 223 personel ve işçi alımı başvuru şartları neler?
GÜNDEM İSKİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Son dakika haberi: Sosyal medya paylaşımına kızan kocası tarafından öldürüldü!
GÜNDEM Sosyal medya paylaşımı cinayet nedeni!
Son dakika haberi: İzmit'te 7 kadın hastaneye kaldırıldı! Hamamda zehirlenme! - Güncel haberler
GÜNDEM 7 kadın hastaneye kaldırıldı! Hamamda zehirlenme!
Davutoğlu, partisinin Düzensiz Göç Raporunu paylaştı
GÜNDEM Davutoğlu, partisinin Düzensiz Göç Raporunu paylaştı
Son dakika: Otomobili yanan kadının cansız bedeni bulundu! - Güncel haberler
GÜNDEM Otomobili yanan kadının cansız bedeni bulundu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.