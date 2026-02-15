Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle transit gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle durduruldu. Bozcaada-Geyikli ve Gökçeada-Kabatepe hatlarındaki tüm feribot seferleri de olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi
Çanakkale Boğazı'nda fırtına nedeniyle transit gemi trafiği, geçici olarak çift yönlü durduruldu.
AA'daki habere göre; Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla kötü hava şartları nedeniyle Boğaz'ın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Bu arada, Bozcaada-Geyikli ve Gökçeada-Kabatepe hatlarındaki tüm feribot seferleri de olumsuz hava şartlarından dolayı yapılamıyor.