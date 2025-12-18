Burdur’un Çeltikçi ilçesine bağlı Güvenli köyünde, çatı tamiratı sırasında dengesini kaybederek düşen 52 yaşındaki Abdülbaki Andıç yaşamını yitirdi.

DENGESİNİ KAYBETTİ

İHA'nın haberine göre Abdülbaki Andıç, Burdur’un Çeltikçi ilçesine bağlı Güvenli köyünde Ş.B.'ye ait evin çatı tamiratını yaptığı sırada dengesini kaybederek çatıdan düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Andıç’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAY YERİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından Andıç’ın cansız bedeni Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Abdülbaki Andıç, Burdur Sultandere Mezarlığı’nda toprağa verildi.