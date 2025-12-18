Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Çatıdan düşen adam hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Çatıdan düşen adam hayatını kaybetti

        Burdur'un Çeltikçi ilçesine bağlı Güvenli köyünde, çatı tamiratı sırasında dengesini kaybederek düşen 52 yaşındaki Abdülbaki Andıç yaşamını yitirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 10:29 Güncelleme: 18.12.2025 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çatı tamirinde feci ölüm
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Burdur’un Çeltikçi ilçesine bağlı Güvenli köyünde, çatı tamiratı sırasında dengesini kaybederek düşen 52 yaşındaki Abdülbaki Andıç yaşamını yitirdi.

        DENGESİNİ KAYBETTİ

        İHA'nın haberine göre Abdülbaki Andıç, Burdur’un Çeltikçi ilçesine bağlı Güvenli köyünde Ş.B.'ye ait evin çatı tamiratını yaptığı sırada dengesini kaybederek çatıdan düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Andıç’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        OLAY YERİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından Andıç’ın cansız bedeni Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Hayatını kaybeden Abdülbaki Andıç, Burdur Sultandere Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Okan Karacan gözaltına alındı
        Okan Karacan gözaltına alındı
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        708 Euro ile başladı 520’ye düştü
        708 Euro ile başladı 520’ye düştü
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        Trump: Petrol haklarımızı geri istiyoruz
        Trump: Petrol haklarımızı geri istiyoruz
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti