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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Çelik: CHP'de farklı hiziplerin yarışını görüyoruz | Son dakika haberleri

        Çelik: CHP'de farklı hiziplerin yarışını görüyoruz

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP'deki farklı hiziplerin başındaki siyasetçiler arasında giderek sertleşen bir yarış olduğunu görüyoruz. Bu kendilerini ilgilendirir. Lakin bu yarışı Cumhurbaşkanımızı, AK Parti'mizi ve Cumhur İttifakımızı hedef alarak sürdürme gayretleri beyhudedir" paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 17:39 Güncelleme: 17.02.2025 - 17:41
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        "CHP'de farklı hiziplerin yarışını görüyoruz"
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP’deki farklı hiziplerin başındaki siyasetçiler arasında giderek sertleşen bir yarış olduğunu görüyoruz. Bu kendilerini ilgilendirir" ifadelerini kullandı.

        Çelik şunları kaydetti: "Lakin bu yarışı Cumhurbaşkanımızı, AK Parti’mizi ve Cumhur İttifakımızı hedef alarak sürdürme gayretleri beyhudedir. Lakin bu yarışı Cumhurbaşkanımızı, AK Parti’mizi ve Cumhur İttifakımızı hedef alarak sürdürme gayretleri beyhudedir. Bu hizipçi siyasetin temsilcilerinin Cumhurbaşkanımız tarafından muhatap alınmak için siyasal manipülasyon ve yalan siyaseti diyebileceğimiz bir sürü gayrı meşru yönteme başvurduğunu görüyoruz. Bunlar siyaset üretme yöntemleri değil, siyasetsizlik biçimleridir ve bunların Cumhurbaşkanımızın gündemi içinde bir saniyelik bile yeri yoktur.

        Cumhurbaşkanımızın ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşırken imza attığı siyasetler, dünya siyaset sahnesindeki önemli liderler için bile ilham kaynağıdır. CHP içindeki hizip yarışları ise siyasetsizleşme tarihinin parçası olmaktan öteye gitmemektedir."

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