CHP, itiraz sürecinin devam ettiği Hatay'da İl Seçim Kurulu'nun mazbatayı AK Parti adayına verme kararını Yüksek Seçim Kurulu’na taşıdı.

CHP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde itiraz süresi devam ederken Hatay İl Seçim Kurulu’nun mazbatayı AK Parti Adayı Mehmet Öntürk’e verme kararı için YSK’ya başvuruda bulundu.

Başvuruda “Sandık sonuç tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılan itirazla iki aday arasındaki oy farkı an itibariyle 2 bin 569 oydur. Hatay ili tüm ilçelerinde Partimiz seçim sonuçlarına itiraz etmiştir. Partimizce yapılan itirazların ilgili seçim kurullarında incelemesi devam etmektedir. Diğer bir deyişle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi itiraz süreçleri devam etmektedir.” denilirken, şu ifadeler kullanıldı:

ÇİFTCİ BİNİCİ: YSK’YI KENDİ KARARINA UYMAYA DAVET EDİYORUM

Başvuruya ilişkin açıklamada bulunan CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, “2019 yılında Yüksek Seçim Kurulu’nun aksi yönde kararı mevcut. Yani bir seçim çevresinde itiraz devam ederken adaya mazbata verilmemesi yönünde bir karar var. Ancak buna rağmen Hatay İl Seçim Kurulu, AKP adayın mazbata verip Hatay’da yaşanan sürece bir hukuksuz müdahalede daha bulunuyor. Bugün YSK’ya konuyla ilgili itirazda bulunduk. YSK'yı kendi kararına uymaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti adayı Mehmet Öntürk 346 bin 60 oy ve yüzde 44,48 oy oranına ulaşırken, CHP adayı Lütfü Savaş 342 bin 699 oy ile yüzde 44,05 oy oranına ulaşmıştı. Yapılan itirazlar sonrası 3 bin 361 olan oy farklı 2 bin 569'a düşmüştü.