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        CHP Gençlik Kolları Başkanı'na soruşturma

        CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Aydın ifadeye çağrıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 09:19 Güncelleme: 20.01.2025 - 09:31
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        CHP Gençlik Kolları Başkanı'na soruşturma
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        CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında sosyal medyadaki bir paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldı.

        DHA'da yer alan habere göre Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili sosyal medyada yapılan bir paylaşım nedeniyle, 'Kamu görevlisine hakaret' ve 'Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek' suçlarından soruşturma başlatıldı. Aydın ifadeye çağırıldı.

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