CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partiden ihraç edildiğini açıkladığı, mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığına getirilen Gürsel Tekin, "Beni tahrik etmek istiyorlar olmayacağım. Ben ve arkadaşlarım, biz kavgayı körüklemek değil kardeşliği dayanışmayı sağlamak için geliyoruz. Bina hepimize yeter, büyük binadır. Elbet binaya gideceğiz sonuçta partimizin binası. İhraçla ilgili bir tebligat ulaşmadı" dedi.
CHP, Gürsel Tekin'den savunma istedi
CHP Yüksek Disiplin Kurulu Gürsel Tekin'den savunma istedi. Tekin'in sözlü ya da yazılı 15 yün içinde savunma vermesi gerekiyor
CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar vermişti. Kararla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap heyeti görevlendirilmişti.
