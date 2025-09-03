Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Gürsel Tekin: Bina büyük bina hepimize yeter | SON DAKİKA HABERİ

        Gürsel Tekin: Bina büyük bina hepimize yeter

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partiden ihraç edildiğini açıkladığı, mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığına getirilen Gürsel Tekin, "Beni tahrik etmek istiyorlar olmayacağım. Ben ve arkadaşlarım, biz kavgayı körüklemek değil kardeşliği dayanışmayı sağlamak için geliyoruz. Bina hepimize yeter, büyük binadır. Elbett binaya gideceğiz sonuçta partimizin binası. İhraçla ilgili bir tebligat ulaşmadı" dedi

        Giriş: 03.09.2025 - 13:06 Güncelleme: 03.09.2025 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gürsel Tekin: Bina büyük bina hepimize yeter
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre İstanbul 45. Asliye Hukuk mahkemesince, CHP'nin 38. Olağan İstanbul Kongresi dün iptal edildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Yönetimi ve 196 delege mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırıldı.

        Görevden uzaklaştırılan isimlerin yerine ise Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici yönetim geldi.

        "DAYANIŞMAYI SAĞLAMAK İÇİN GELİYORUZ"

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partiden ihraç edildiğini açıkladığı ve mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı olarak atanan CHP'li Gürsel Tekin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Beni tahrik etmek istiyorlar olmayacağım. Ben ve arkadaşlarım, biz kavgayı körüklemek değil kardeşliği dayanışmayı sağlamak için geliyoruz.

        REKLAM

        "ELBETTE BİNAYA GİDECEĞİZ"

        Bina hepimize yeter büyük binadır. Elbette binaya gideceğiz sonuçta partimizin binası. Gidişimizin günü, zamanı önemli değil. Öyle uzaktan olmaz. Benim parti yöneticiliğim hep sokaktadır. Sıkıntı da olmaz kardeşlerimizle uzlaşırız.

        İHRAÇ EDİLME KONUSU

        Bana herhangi bir tebligat ulaşmadı. Ben CHP üyesiyim. Savunma istenirse elbette veririm. 42 yıldır CHP'deyim. 42 yıllık yaşamımda CHP'nin kurumsal kimliğine toz konmaması için mücadele ettim. Bunu en iyi eski genel başkanımız Kılıçdaroğlu, rahmetli Baykal ve Sayın Özgür Özel bilir.

        SİZEL İL BAŞKANI DİYEBİLİR MİYİZ?

        Hukuken il başkanıyım.

        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi Haberi Görüntüle
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #gürsel tekin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        En çok açık veren 3. lig
        En çok açık veren 3. lig
        Lacoste'un 92 yıllık tarihinde bir ilk
        Lacoste'un 92 yıllık tarihinde bir ilk
        İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot adayı can verdi!
        İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot adayı can verdi!
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Futbolcu fabrikası Fenerbahçe: Samandıra'dan dünyaya!
        Futbolcu fabrikası Fenerbahçe: Samandıra'dan dünyaya!
        "Boşanamıyorum"
        "Boşanamıyorum"
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        Eski ziraat odası başkanı kanlı arazi kurbanı!
        Eski ziraat odası başkanı kanlı arazi kurbanı!
        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!
        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!
        Bu kez yalanlama yok
        Bu kez yalanlama yok
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        AB üyesi tüm ülkeler 'Filistin devletini' tanıyacak mı?
        AB üyesi tüm ülkeler 'Filistin devletini' tanıyacak mı?
        Ayrımcılık yapan işveren tazminat öder
        Ayrımcılık yapan işveren tazminat öder
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor