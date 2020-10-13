CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Konuşmasına Ankara'nın başkent ilan edilişinin 97'nci yıldönümünü kutlayarak başlayan Kılıçdaroğlu, "Ankara’nın başkent oluşunun 97. yılı. Küçük bir Anadolu kasabası bugün Türkiye’nin 2. Büyük şehri ve Türkiye’nin başkenti. Ankara’yı Ankara yapan bizim dedelerimiz. Onlar etnik kimlik, yaşam tarzı ayrımı yapmadılar. Hep birlikte milli kurtuluş mücadelesi yaptılar. Ankara güzel bir kent" diye konuştu.

ERMENİSTAN'IN SALDIRILARI: Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösteren CHP lideri, "Azerbaycan’dan güzel haberler gelmiyor. Toprakları işgal altında olan bir devlet mücadele veriyor. Sayın Aliyev 'Ben savaşacağım' demiyor. 'İşgal altında olan topraklardan çıkarlarsa sorun yok' diyor. Haklı mı, haklı. Evrensel hukuka ve insan haklarına da uygun. Daha fazla kan akmaması için Ermenistan'ın işgal altındaki topraklardan çıkması gerekiyor. Ama onlar ne yapıyor, Ermenistan sivillere saldırıyor. Bu bir savaş suçudur. Elbette Rusya’da masa kuruldu. Olaylar izleniyordu ama Türkiye masada yoktu. Bunu da Türkiye’deki bütün vatandaşlarımın hafızlarına yazmalarını istiyorum. Madem ki sorunun çözümüne katkıya hazırız neden Türkiye o masada yok?" dedi.

ANKARA GARI SALDIRISI: Ankara'da 10 Ekim 2015'te meydana gelen terör saldırısında ölenleri anan CHP lideri, "Ankara’da 5 yıl önce bir terör saldırısı oldu. 102 kişi hayatını kaybetti. Hala olay aydınlatılmış değil. Biz nereden gelirse gelsin terörü bir insanlık suçu olarak görüyoruz. Terörist eline silah alıp masum insanları öldürüyorsa teröristtir. İnsanların inançlarına saygı göstereceğiz ama terör, terördür. 10 Ekim’de yaşanan terörün kimlerden, nerelerden, nasıl kaynaklandığının ortaya çıkarılması devletin görevidir" ifadelerini kullandı.

HATAY'DAKİ YANGIN: "Teröre karşıyız ama ağaçları, tabiatı seviyoruz" diyen CHP lideri, "Bütün canlıları, kainatı seviyoruz. Gelecek çocuklarımız, torunlarımız güzel bir ekosistem içinde doğma hakları var. Bizim 2. Yüzyıla çağrı beyannamemizin maddelerinden biride budur. Bu dünyanın hakkını bizden sonra gelecekler için de korumak zorundayız. Bu yüzden bir ağacı yakmak en büyük günahtır. Hele bir ormanı, hayvanları, kuşları yakmak… Efendi teröristler yaktı. Zaten onlar terörist. Ha bir insanı öldürmüşsün, ha bir ağacı yakmışsın. Yeşil ekonomi diyor dünya. Doğayı, insanları korumak için bunu yapıyoruz" dedi.

EMEKLİ MAAŞI TEPKİSİ: Kılıçdaroğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamalarına tepki göstererek, "Her mücadelenin mutlaka haklı yönleri vardır. Ve siz haklılığınızı kanıtlamak ve vatandaşları haklı eksende yönetmek için devleti adaletle yöneteceksiniz. Devleti yöneten alçak gönüllü olmak zorundadır. Milyonlarca insan işsiz, esnaf siftah yapamamış, çöp konteynerlerinden yüz binlerce kişi besleniyor. Siz çıkmış yoksulluk için 'sabredin' diyorsunuz. Pek sen niye sabretmiyorsun? Sen nerede sabır gösteriyorsun? Senin bir elin yağda bir elin balda. Yazlık sarayların, kışlık sarayların, uçan sarayların var. Allah kimseyi kibirle doldurulmasın. Baştaki kibirli olunca yöneten kadroların da tamamı kibirli oluyor. Çalışma Bakanı çıkıp emeklilere 674 lira emekli maaşı ödendiğini söylüyor. 'Ben sana iki yılda bu kadar para verdim öp de başını koy' diyor. Sen o kişinin ne kadar çalıştığını ne kadar prim ödediğini biliyor musun? Şu kepazeliğe bak! Bunlar devleti yönetiyor" diye konuştu.

ESNAF BAKANLIĞI: Geçtiğimiz hafta açıkladığı 17 maddelik paketini tekrarlayan Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse kendini sahipsiz sanmasın. Coğrafyamızın neresinde yaşarsa yaşasın hiç kimse kendini sahipsiz sanmasın. Bu vatanın, bu bayrağın sahibi var, onun adı da Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Esnaf Bakanlığı kurulsun, sicil affı kurulsun, esnaf kredilerinde faizler kalksın, kiralarda stopaj kalksın. Bir daha söyleyeceğiz. AVM’leri haftanın bir günü kapatın. Esnafın sosyal güvenlik primlerini eğer dükkanı kapatıyorsan devlet olarak sen ödeyeceksin kardeşim. Devletin esnafa borcu var ödemiyor. Devlet alışverişi yapmış, milyarlarca para, ama ödemiyor. Vergisini aldın, KDV’sini aldın ama parasını ödemiyorsun.Bunun gibi 17 maddemizi saydık. Bütün bunlar olurken 17 maddenin hiçbiri hayata geçmedi. Esnaf zaten bitti diyorlar. Çünkü devletin orta direği kalmadı. Ama yandaşa sonuna kadar yardım ediyorlar. Büyük bir ihale yapıyorlar. İhalenin bedeli 9 milyar 800 milyon liraya. O 5’li çeteden birine veriyorlar. Kim bu adam? Hani var ya havuz medyasının sözde amiral gemisi Sabah ATV’nin sahibi. Gazeteler satmıyor televizyon izlenmiyor ya ondan verdiler. Resmi Gazete’de 9 Ekim 2020’de bir tablo yayınlandı. 81. sırada bu ihaleyi verdikleri firmaya 9 milyarlık vergi harç muafiyeti getiriyorlar. Hiçbir zaman masraf yapmasına gerek yok, devlete vergi vermeyecek. Böyle bir düzeni yaşadı mı Türkiye Cumhuriyeti?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sıfır maliyetle iş yapıyor, devletten ayrıca para alacak. Bu düzen harami düzenidir. Haramilerin düzeninde devlet adam olmaz. Eğer bu düzeni istemiyorsanız, yeter artık düşün yakamızdan demeniz lazım. Sen sarayında oturuyorken benim çocuğum aç yatıyorsa düşün yakamdan demeniz lazım. Sadece yandaşlara değil, tefecilere de çalışıyorlar. Saray hükümeti tefeci hükümetidir. Keşke beni mahkemeye verseler de mahkemede hakime bütün rakamları göstersem. Faizler için dünyanın parasını verdiler. Almanya 10 yıl vadeli borçlanıyor. Aldığı borç karşılığında faiz 0. Parayı alıyor, yatırımını yapıyor, geri ödüyor, faiz ödemiyor. ABD 10 yıl borçlanıyor, faiz 0,7. Yunanistan 10 yıl borçlanıyor, faizi 0,9. Yunanistan’ın İstanbul’dan nüfusu daha az. Türkiye 2,5 milyar dolar borçlandı, 6,4 faiz. Hani Almanya bizi kıskanıyordu, hani Yunanistan mahvolmuştu, Hani Türkiye güçlü ülkeydi, dünya lideriydi? Evet, 83 milyonun parasını bir avuç tefeciye mahkum etmekte dünya lideriyiz. Kimin parasıyla sen bu borcu alıyorsun? Bu borcu Kalyon İnşaat mı ödeyecek? Hayır. Esnaf, çiftçi, işsiz önemli değil. Bunun üzerinde durmak lazım. Son 8 ayda bu memleketin Londra’da bir avuç tefeciye ödediği para 728 milyar dolar. Saray’da oturan zat, sabredin diyorsun. 728 milyar doları 8 ayda ödeyen bu millet ne zaman sabredecek ne zaman bu milletin yakasından düşeceksin? Eğer bu milletin yakasından düşmezsen, bu millet seni ilk seçimde yakasından düşürecek."