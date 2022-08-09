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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Edirne'de ayçiçeği mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Edirne'deki grup toplantısında, "Yoksulluk kader değildir, yoksulluğu yaratan iktidarların izlediği politikalardır. Bu politikalara son verip her evde bereketin olmasını sağlayacağız" diye konuştu.

Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Edirne'de ayçiçeği mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan Edirne'de ayçiçeği mesajı
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HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan iktidarları döneminde 34.5 milyar dolar ayçiçeği ithalatına para verildi. O paranın yarısını çiftçimize verseniz, bütün Avrupa’yı besler. Trakya topraklarının bölündüğünü de biliyorum. Bazı firmaların geniş alanlar satın aldığını biliyorum. Bu toprakların tarım için korunması lazım" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin bu haftaki grup toplantısını Edirne'de yaptı.

Edirne'de ayçiçeği üretimine dikkat çeken CHP lideri, "Pandemiden sonra, tarımın stratejik bir sektör olduğunu tüm dünya öğrendi. Rusya da Uganda da öğrendi. Acaba bizi yönetenler tarımın stratejik sektör olduğunu öğrenebildiler mi? Erdoğan iktidarları döneminde 34.5 milyar dolar ayçiçeği ithalatına para verildi. O paranın yarısını çiftçimize verseniz, bütün Avrupa’yı besler. Trakya topraklarının bölündüğünü de biliyorum. Bazı firmaların geniş alanlar satın aldığını biliyorum. Bu toprakların tarım için korunması lazım" dedi.

ÇİFTÇİYE KDV VE ÖTV'SİZ MAZOT

Çiftçiye KDV ve ÖTV'siz mazot vereceklerini tekrarlayan Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal’in sözü var, iktidarımızda çiftçiye KDV’siz ve ÖTV’siz kırmızı mazot vereceğiz. Gençler asgari ücretle iş bulmak için büyük kentlerin varoşlarına gidiyor. Ayrıca kadın kardeşlerim için aile destekleri sigortasını getireceğiz. Hiçbir evde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Yoksul ailelerdeki kadın kardeşlerim, sizi yaşadığınız evde erkeğe muhtaç etmeyeceğim. Yoksulluğu yenmek için yoksulu afişe etmeyeceksiniz, sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Yoksulluk kader değildir, yoksulluğu yaratan iktidarların izlediği politikalardır. Bu politikalara son verip her evde bereketin olmasını sağlayacağız" diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bizim saray merakımız yok. Beyefendiye tahsis edilen 10 tane saray var. Biz ülkemizi mütevazi Çankaya’dan yönetmek isteriz. İsraf yapma dedik. Bir uçak yetmiyor mu sana? Hiçbir Osmanlı padişahına nasip olmadığı kadar sarayın var. Ne yapacaksın bu sarayları?" ifadelerini kullandı.

DEVLET BASKIYLA YÖNETİLMEZ

"Devlet baskıyla şiddetle yönetilmez" diyen CHP lideri, "Demokrasiyi her alanda istiyoruz. Devleti böyle yöneteceksiniz, ahlakla, erdemle yöneteceksiniz. Şu anda çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıyayız. TBMM’deki milletvekillerinin büyük kısmı milletin değil sarayın vekili. Saraydan beslenen, saraydan talimat alanlar, milletin sözcüsü, milletin sesi olamazlar" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Yargıtay’da bu kadar yargıç varken, yıllardır orada çalışanlar var Sezgin Baran Korkmaz’ı tahliye edilenlerin ödüllendirilmesi lazım. Eğer yargıç birilerinin lütfuyla bir koltuğa gelmişse yargıçlık yapamaz" diye konuştu.

KPSS'DE SORULARIN VERİLMESİ

KPSS'de soruların önceden verildiği iddiaları hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, "KPSS olayı bu kadar büyümese derhal kapatacaklardı. DDK’yı harekete geçirdiler. Dünyanın yolsuzluğu var, 5’li çete malı götürüyor. Oraya görevlendiremez, kendisi de o işin bir parçası çünkü. Bütün bunları biliyoruz. Devlette yargının bağımsızlığını sağlayacağız, milletvekilleri milletin sesi olacak. Tek kişinin iradesine Türkiye Cumhuriyeti Devletini bırakmayacağız. Cumhurbaşkanı halkın Cumhurbaşkanı olacak" dedi.

Kılıçdaroğlu, "6 siyasi parti farklı partidir. Ama hepimiz ülkenin demokratikleşmesini istiyoruz, gelir dağılımının eşit olmasını istiyoruz" dedi.

CHP lideri, "Erdoğan “faize karşıyım” diyor. Bankaların karı milyarları buluyor. Yılın ilk 6 ayında bankaların karı yüzde 400" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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