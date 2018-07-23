CHP MYK Toplantısı CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında başladı.

Toplantıda olağanüstü kurultay talepleri değerlendirilecek. Ayrıca tutuklu bulunan CHP'li Enis Berberoğlu'nun milletvekili seçilerek yeniden dokunulmazlık kazanmasına karşın tahliye edilmemesi ve Yargıtay'ın yargılamanın durması talebini reddetmesi, CHP’de yeni bir eylem fikrini güçlendirdi. Bu konuda nasıl bir yol izleneceğinin de MYK'da ele alınması bekleniyor.

İHA'nın aktardığı habere göre, Elazığ milletvekili seçilen Gürsel Erol, Parti Meclisi (PM) toplantısında oy çokluğuyla alınan kararla kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmişti. Bugün toplanan YDK'da Erol savunma yapacak.

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