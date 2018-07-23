CHP’de olağanüstü kurultay isteyenler için kritik haftaya girildi. Değişim isteyenlerin geçen hafta başlattığı imza girişiminde 604 imza toplandı. Olağanüstü kurultay için 625 delegenin imzası gerekirken, Cuma günü imzaların Genel Merkez’e teslim edilmesi son gün.
24 Haziran seçimlerinin ardından değişim isteyen muhaliflerin kurultay talebi devam ediyor. Muhaliflerin 604 delegenin imzasına ulaştığı iddiası üzerine Genel Merkez’den “Kurultayı toplayalım” yanıtı gelirken, değişim isteyenler buna olumsuz yaklaştı. İmzaların yasal sürenin bitiminden itibaren 7 gün içinde yani en geç 6 Ağustos tarihine kadar Genel Merkez’e teslim edilmesi gerekiyor. Diğer yandan, CHP Merkez Yürütme Kurulu seçimlerin ardından ilk kez toplanıyor. CHP yönetiminde önemli revizyonlar yapılması gündemde...
70 DELEGE İMZASINI GERİ Mİ ÇEKECEK?
Milliyet’ten Şevket Yaman’ın haberine göre, kurultay için imza veren bazı delegelerin imzasını geri çekme hazırlığında olduğu iddiaları da yeni bir tartışmaya neden oldu. Yaklaşık 70 delegenin bugünden itibaren noterlere giderek, imzasının geri çekilmesini talep edeceği ileri sürüldü.
Gaye Ulsuer, konuya ilişkin olarak “Bununla ilgili bilgiler geliyor ama bu duyduklarıma inanmak istemiyorum. Çünkü bunlar partimizde olmaması gereken şeyler. Aslında, bununla ilgili yargı kararları var. Notere verilen ilk imza geçerlidir. İmzanın geri çekilmesi talebi karşısında yargı, hep ilk imza lehine karar vermiştir. Buradan bir yargı sürecinin başlaması için hiç kimse doğru yoldan ayrılmamalı. Hiç kimse delegenin iradesini baskı altına almaya çalışmamalı. Bunlar partimize yakışmaz” dedi.
MYK’DA REVİZYON MASADA
CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun 24 Haziran seçimlerinin ardından planladığı ancak olağanüstü kurultay tartışmaları nedeniyle askıya aldığı CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) revizyonunu, muhaliflerin imza girişiminin tamamlanmasının ardından hayata geçireceği konuşuluyor.
Hürriyet’ten Rifat Başaran’ın haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun, yakın çevresindeki isimlerle, örgütten gelen mesajı aldığını ve parti örgütünün tepki gösterdiği bazı isimleri yönetimden çıkarabileceğine ilişkin konuşmalar yaptığı dile getiriliyor.
Kulislerde bazı MYK üyelerinin de sorumluluk alanlarında değişiklik yapılacağı kaydediliyor. MYK’da 17 olan genel başkan yardımcısı sayısının düşürülebileceği, bazı görev alanlarında birleştirmeler yapılırken bazı alanların da kaldırılabileceği ifade ediliyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.