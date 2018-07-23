CHP’de olağanüstü kurultay isteyenler için kritik haftaya girildi. Değişim isteyenlerin geçen hafta başlattığı imza girişiminde 604 imza toplandı. Olağanüstü kurultay için 625 delegenin imzası gerekirken, Cuma günü imzaların Genel Merkez’e teslim edilmesi son gün.

24 Haziran seçimlerinin ardından değişim isteyen muhaliflerin kurultay talebi devam ediyor. Muhaliflerin 604 delegenin imzasına ulaştığı iddiası üzerine Genel Merkez’den “Kurultayı toplayalım” yanıtı gelirken, değişim isteyenler buna olumsuz yaklaştı. İmzaların yasal sürenin bitiminden itibaren 7 gün içinde yani en geç 6 Ağustos tarihine kadar Genel Merkez’e teslim edilmesi gerekiyor. Diğer yandan, CHP Merkez Yürütme Kurulu seçimlerin ardından ilk kez toplanıyor. CHP yönetiminde önemli revizyonlar yapılması gündemde...

70 DELEGE İMZASINI GERİ Mİ ÇEKECEK?

Milliyet’ten Şevket Yaman’ın haberine göre, kurultay için imza veren bazı delegelerin imzasını geri çekme hazırlığında olduğu iddiaları da yeni bir tartışmaya neden oldu. Yaklaşık 70 delegenin bugünden itibaren noterlere giderek, imzasının geri çekilmesini talep edeceği ileri sürüldü.

Gaye Ulsuer, konuya ilişkin olarak “Bununla ilgili bilgiler geliyor ama bu duyduklarıma inanmak istemiyorum. Çünkü bunlar partimizde olmaması gereken şeyler. Aslında, bununla ilgili yargı kararları var. Notere verilen ilk imza geçerlidir. İmzanın geri çekilmesi talebi karşısında yargı, hep ilk imza lehine karar vermiştir. Buradan bir yargı sürecinin başlaması için hiç kimse doğru yoldan ayrılmamalı. Hiç kimse delegenin iradesini baskı altına almaya çalışmamalı. Bunlar partimize yakışmaz” dedi.

MYK’DA REVİZYON MASADA

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun 24 Haziran seçimlerinin ardından planladığı ancak olağanüstü kurultay tartışmaları nedeniyle askıya aldığı CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) revizyonunu, muhaliflerin imza girişiminin tamamlanmasının ardından hayata geçireceği konuşuluyor.

Hürriyet’ten Rifat Başaran’ın haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun, yakın çevresindeki isimlerle, örgütten gelen mesajı aldığını ve parti örgütünün tepki gösterdiği bazı isimleri yönetimden çıkarabileceğine ilişkin konuşmalar yaptığı dile getiriliyor.

Kulislerde bazı MYK üyelerinin de sorumluluk alanlarında değişiklik yapılacağı kaydediliyor. MYK’da 17 olan genel başkan yardımcısı sayısının düşürülebileceği, bazı görev alanlarında birleştirmeler yapılırken bazı alanların da kaldırılabileceği ifade ediliyor.

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