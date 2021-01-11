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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Çin'de koronavirüs vakalarında 5 ay sonra rekor: DSÖ Çin'e gidecek! - Haberler
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Çin'de koronavirüs vakalarında 5 ay sonra rekor: DSÖ Çin'e gidecek!

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede günlük vaka sayısının 5 ay sonra ilk kez 100'ün üzerine çıktığı ifade edildi. Öte yandan DSÖ uzmanları, koronavirüsün kaynağıyla ilgili incelemelerde bulunmak için 14 Ocak'ta Çin'e gideceğini açıkladı

SON DAKİKA: Çin'de koronavirüs vakalarında 5 ay sonra rekor: DSÖ Çin'e gidecek! - Haberler
Vakalarda 5 ay sonra rekor: DSÖ Çin'e gidecek!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 18’i yurt dışı kaynaklı, 103 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, virüse bağlı can kaybı olmadı.

Günlük vaka sayısı 5 ay sonra ilk kez 100'ün üzerine çıktı. Ülkede en son 31 Temmuz'da 127 vaka kaydedilmişti.

Bu arada, Kovid-19 testi pozitif çıktığı halde hastalık belirtisi göstermeyen 76 yeni vaka görüldüğü bildirildi. Çin yönetimi, söz konusu nitelikteki vakaları toplam vaka sayısına dahil etmiyor, "asemptomatik vakalar" olarak ayrı sınıflandırıyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların 82’si Hebei eyaletinde görülürken, salgını önlemek üzere diğer eyaletlerden sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

SEYAHAT KISITLAMASI GETİRİLMİŞTİ

Son 8 günde 265 vakanın ve en az 181 asemptomatik vakanın tespit edildiği eyalette vakaların yoğun görüldüğü Şıciacuang ve Şingtay kentlerinde halka "7 gün boyunca evden dışarı çıkmama" uyarısı yapılmış, her iki kentte de toplu testler uygulanmıştı. Eyalette okullar bir hafta önceden yarıyıl tatiline girerken, başkent Pekin ve Hebei arasında seyahat kısıtlaması getirilmişti.

Yetkililer, ay takvimine göre Çin yeni yılının başlangıcı olan 12 Şubat öncesinde yeni baş gösteren salgını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 536 vaka tespit edildi, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 229 kişi ise iyileşti.

DSÖ UZMANLARI ÇİN'E GİDECEK

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) uzmanların, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kaynağıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere perşembe Çin'e geleceği bildirildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, DSÖ heyetinin ülkeye yapacağı ziyaretiyle ilgili kısa bir açıklama yayımladı.

DSÖ uzmanlarından oluşan bir heyetin, Kovid-19 salgınına neden olan virüsün kaynağını araştırmak üzere 14 Ocak'ta salgının çıkış noktası olan Çin'e geleceğinin belirtildiği açıklamada, uzmanların Çinli meslektaşlarıyla görüşeceği kaydedildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, 6 Ocak'ta düzenlediği olağan basın toplantısında, Kovid-19 kaynağının araştırılması için örgütle istişareler yürütüldüğünü açıklamıştı.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19'un kökenini araştırmak için Çin'e gitmesi beklenen uluslararası bilim insanlarının durumuna ilişkin "Çinli yetkililerin Çin'e gidecek heyet için gerekli izinleri henüz tamamlamadığını öğrendik. Ekibin iki üyesinin (Çin'e) yolculuklarına çoktan başlamış olması ve diğerlerinin de son dakikada seyahat edememesi nedeniyle bu haber beni büyük hayal kırıklığına uğrattı." ifadesini kullanmıştı.

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise vize sorununun DSÖ bilim heyetinin Çin'e girişine engel olduğunu söylemişti.

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