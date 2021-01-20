DHA

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 23 Nisan Perşembe günü akşam saatlerinde Oktay Yıldız adlı şahıs, 35 GC 2065 plakalı otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken kimliği belirsiz bir saldırgan otomobilin yanına gelerek 4 el ateş edip kaçtı.

DHA'nın haberine göre ağır yaralanan Yıldız, çevredekiler tarafından kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yıldız'ı vuran şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

OPERASYONLA YAKALANDI

Cinayetin ardından kapsamlı araştırma başlatan polis, zanlının evli ve 2 çocuk babası Erdal G. olduğunu belirledi. Yaklaşık 9 aydır her yerde aranan Erdal G.'nin son olarak Yunanistan'a kaçmak için hazırlık yaptığı öğrenildi ve kullandığı aracın plakası da tespit edildi.

Zanlının kullandığı aracın Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde olduğunu belirleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü, takibe aldığı aracı önüne keserek durdurdu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve polis ekiplerince gözaltına alınan Erdal G., Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edildi.

Kullandığı aracın kardeşine ait olduğu belirlenen Erdal G.'nin, poliste verdiği ifadesinde cinayeti işlediğini kabul ettiği öğrenildi.