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Çocuğu hasta annelere infaz ertelemesi geliyor

Adalet Bakanlığı İcra İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasını öngören kanun teklifi üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Düzenlemeye göre çocuğu hasta annelere infaz ertelemesi gelirken, kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk zorunlu oluyor. İşte teklifteki maddeler...

KANUN TEKLİFİ TAMAMLANDI! Adalet Bakanlığı yeni kanun teklifiyle çocuğu hasta annelere infaz ertelemesi hakkı getiriyor
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Habertürk Ankara

Adalet Bakanlığı İcra İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasını öngören kanun teklifi üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Teklifin AK Parti Milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına verilmesi bekleniyor.

Teklifle, kanser hastalığı gibi ağır bir hastalığa yakalanan çocukların hükümlü olarak cezaevinde bulunan annelerinin cezalarının infazının ertelenebilmesine imkan sağlanıyor. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna 16. Maddesine 'Çocuğunun hastalığı nedeniyle kadın hükümlünün cezasının infazının ertelenmesi'ne ilişkin madde ekleniyor.

İŞTE İNFAZ ERTELEMESİNDEKİ DETAYLAR

Bu maddeye göre “İnfazına başlanmış olsa bile, toplam on yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkûm olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen kadın hükümlünün, engelliliği nedeniyle bakıma muhtaç olan veya ağır bir hastalığa maruz kalan on sekiz yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması” halinde cezasının infazının Cumhuriyet Başsavcılığınca bir yıla kadar ertelenebilmesine ilişkin düzenleme yapılıyor. Düzenlemeye göre erteleme süresi her defasında altı ayı geçmemek üzere en çok dört kez uzatılabilecek ve erteleme süresinde zamanaşımı işlemeyecek.

Teklifle yapılacak diğer önemli düzenlemeler ise şunlar: Amfetamin de ceza kapsamına alınıyor. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188 inci maddesinin dördüncü fıkrasının kapsamına sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri de dahil edilmekte ve böylelikle anılan maddelerin imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı, 10 yıldan 15 yıl hapse çıkarılmaktadır.

Uyuşturucu madde kullanmak suçundan hükümlü olanlar ile başka bir suçtan hükümlü olup uyuşturucu madde bağımlısı olduğu tespit edilen hükümlülerin ceza infaz kurumunda tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılması zorunlu hale getirilmektedir. Ayrıca tedavi ve rehabilitasyon programlarının uygulanacağı müstakil ceza infaz kurumlarının açılabilmesine veya mevcut ceza infaz kurumlarının bir bölümünün bu amaç için tahsis edilmesine imkan tanınmaktadır.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu için görevlendirilen gizli soruşturmacının kamuya açık yerlerde ve işyerlerinde ses veya görüntü kaydı yapabilmesine hakim tarafından izin verilebilecektir. Elkonulan maddenin uyuşturucu madde olduğuna dair kesin rapor alındıktan sonra soruşturma aşamasında sulh ceza hâkimliğince bu maddenin müsaderesine ve imhasına karar verilmesi zorunlu hale getirilmektedir. Böylelikle soruşturma veya kovuşturmanın kesinleşmesi beklenmeden uyuşturucu maddelerin imhası sağlanmış olacaktır.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA AĞIR CEZA

Göçmen kaçakçılığı suçuyla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla suçun cezasının alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılmaktadır. Adli işlemler çerçevesinde “yurt dışına çıkamamak” şeklinde adli kontrol kararı verilen yabancılar hakkında, ilgili valiliğe Cumhuriyet başsavcılığı üzerinden bu kararın kaldırılmasını talep etme yetkisi verilmekte ve idarenin yurt içinde kalmasını tehlikeli gördüğü yabancıların sınır dışı edilmesini sağlamak bakımından hâkim kararı alabilmesine imkân tanınmaktadır.

ORTAK EV EŞYALARI HACZEDİLEMEYECEK

Konutlarda yapılacak hacizler bakımından; icra müdürünün verdiği haciz kararının ancak 'hâkim onayından geçtikten sonra' yerine getirilebilmesi sağlanmaktadır. Aile bireylerine ait kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları, haczi caiz olmayan mallar arasına alınmaktadır. İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde (taşkın) haciz yapılması açıkça yasaklanmaktadır.

AVUKATLARA KREDİ DESTEĞİ

Avukatların büro kurma giderlerinin karşılanması için uygun kredi ve finansmana erişmesini sağlayacak düzenleme yapılmaktadır. Avukatlık mesleğinin ilk beş yılında baro aidatı alınmaması sağlanarak mesleğe yeni başlayan avukatlar mali olarak desteklenmektedir.

KİRA UYUŞMAZLIKLARINA ARABULUCUK ZORUNLULUĞU

Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar, dava şartı olarak arabuluculuk kapsamına alınmaktadır. Ticari davalar ve iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının zorunlu arabuluculuk kapsamında olduğu açıkça düzenlenmektedir.

Uyuşmazlığın asıl tarafının arabuluculuk süreci ile arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen son tutanak hakkında bilgilendirilmesi konusunda arabulucuya yükümlülük getirilmektedir. Ceza infaz kurumlarında görev yapan ceza infaz kurumu müdürü, infaz ve koruma başmemuru ve infaz ve koruma memuru unvanlı personelden vazife malulü sayılanların yakınlarına kamuda istihdam hakkı tanınmaktadır. Makul sürede yargılanma hakkı ile mahkeme kararlarının icrası hakkının ihlali iddiasıyla Anayasa Mahkemesine yapılmış ve derdest olan bireysel başvuruların ilgilinin müracaatı üzerine 6384 sayılı Kanunla kurulan Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonu’na devredilmesi sağlanıyor.

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